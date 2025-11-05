Das Warten hat ein Ende – Der neue Lichtergarten „Imperial Lights“ eröffnet in Schönbrunn!

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 6. November 2025 bekommt Wien ein neues, strahlendes Ausflugsziel in der kalten Jahreszeit – das Winterhighlight der Saison im Schlosspark Schönbrunn. Wenn der weltberühmte Schlosspark in besonderem Glanz erstrahlt und der Lichtergarten „Imperial Lights“ erstmals seine Pforten öffnet, erwartet Besucherinnen und Besucher eine funkelnde Welt aus Licht, Geschichte und Magie.

Barocker Glanz trifft modernes Lichtdesign

Auf einem rund 60- bis 90-minütigen Rundgang erleben Besucherinnen und Besucher kunstvolle Lichtinstallationen, welche die Eleganz der Kaiserzeit mit modernem Lichtdesign vereinen. Das Ergebnis: Ein atmosphärischer Spaziergang durch Wiens Geschichte – mit prachtvollen Lichtbildern, imposanten Skulpturen und Wiens größter Sound-to-Light-Show.

Ein kaiserlicher Winterabend

Neben den leuchtenden Installationen sorgen Punsch, Glühwein, Snacks und alkoholfreie Getränke für winterliche Stimmung und laden zum Verweilen ein. Die nahe U-Bahn Station U4 Schönbrunn ist nur wenige Gehminuten vom Eingang beim Meidlinger Tor entfernt. Perfekt für Familien, Freundesgruppen und all jene, die Wien von seiner schönsten Seite erleben wollen.

Bereits jetzt ist das Interesse riesig: Tausende Tickets wurden im Vorverkauf erstanden, und die Nachfrage bleibt ungebrochen. Wer dabei sein möchte, sollte sich rasch sein Ticket sichern – dieses außergewöhnliche Erlebnis darf man sich nicht entgehen lassen!

Imperial Lights im Schlosspark Schönbrunn

Schlosspark Schönbrunn – Eingang Meidlinger Tor (U4-Station Schönbrunn)

Meidlinger Tor, Meidlinger Fahrstraße, 1130 Wien

6. November 2025 – 6. Jänner 2026, täglich ab 16:30 Uhr (außer 24.12.2025)

Tickets & Infos: www.imperial-lights.at

Jetzt Tickets sichern und den Zauber von „Imperial Lights“ erleben!