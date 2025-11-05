  • 05.11.2025, 10:15:04
  • /
  • OTS0052

Die AUVA trauert um Günter Kohrgruber

Graz/Wien (OTS) - 

Mit tiefer Betroffenheit geben wir bekannt, dass Herr Dr. Günter Kohrgruber an den Folgen eines tragischen Unfalls verstorben ist.

Günter Kohrgruber war ein hochgeschätzter Kollege und eine prägende Persönlichkeit auf dem Gebiet der Unfallchirurgie. Durch seine herausragende fachliche Kompetenz, sein Engagement und seine Menschlichkeit genoss er weit über die Grenzen des UKH Steiermark hinaus größten Respekt. Über viele Jahre hinweg gab er seine umfassende Erfahrung und sein Wissen mit Leidenschaft an die nächsten Generationen weiter.

Wir trauern um einen außergewöhnlichen Mediziner und Menschen. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.

Rückfragen & Kontakt

AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Christoph Luke
Telefon: +43 676 833 95 4082
E-Mail: kommunikation@auva.at
Website: https://www.auva.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright