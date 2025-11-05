Die AUVA trauert um Günter Kohrgruber

Graz/Wien (OTS) -

Mit tiefer Betroffenheit geben wir bekannt, dass Herr Dr. Günter Kohrgruber an den Folgen eines tragischen Unfalls verstorben ist.



Günter Kohrgruber war ein hochgeschätzter Kollege und eine prägende Persönlichkeit auf dem Gebiet der Unfallchirurgie. Durch seine herausragende fachliche Kompetenz, sein Engagement und seine Menschlichkeit genoss er weit über die Grenzen des UKH Steiermark hinaus größten Respekt. Über viele Jahre hinweg gab er seine umfassende Erfahrung und sein Wissen mit Leidenschaft an die nächsten Generationen weiter.



Wir trauern um einen außergewöhnlichen Mediziner und Menschen. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.