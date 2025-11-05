Vergabe der a·g·e Awards 2025

Wien (OTS) -

Am 4. November 2025 fand im Parlament auf Einladung von Nationalratspräsident Dr. Walter Rosenkranz, des Österreichischen Seniorenrates und des Österreichischen Journalisten Clubs die Vergabe der a·g·e Awards statt.

Ziel des a·g·e Awards ist es, öffentliches Bewusstsein zum Thema Alter zu schaffen. Neben einer Sensibilisierung soll auch eine Qualifizierung der Medienlandschaft erfolgen und ein Impuls für die Arbeitswelt und Gesellschaft gesetzt werden. Alter gemeinsam erleben – vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen in Österreich und Europa.

Parlamentsvizedirektorin Susanne Janistyn-Novák begrüßte stellvertretend die mehr als 200 Gäste im Nationalratssitzungssaal des Hohen Hauses zur vierten Vergabe der Awards.

In ihren Kurzstatements gingen die beiden Präsidentinnen des Seniorenrates und der Präsident des Journalisten Clubs näher auf die Bedeutung der a·g·e Awards ein.

Birgit Gerstorfer MBA, Präsidentin des Seniorenrates und des Pensionistenverbandes Österreichs:

"Der a·g·e Award macht sichtbar, was oft übersehen wird: dass Arbeit keine Frage des Alters ist, sondern der Haltung. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind wertvolle Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die mit Erfahrung, Verantwortungsbewusstsein und Stabilität entscheidend zum Erfolg eines Unternehmens beitragen. In ihnen steckt jahrzehntelanges Wissen, das wir in Zeiten des Fachkräftemangels mehr denn je brauchen.

Wer älteren Beschäftigten die Chancen gibt, gewinnt doppelt – an Know-how und an Zusammenhalt. Altersgemischte Teams zeigen, dass Lernen keine Einbahnstraße ist: Hier profitieren Jung und Alt voneinander, Innovation entsteht aus Erfahrung, und Vertrauen wird zur Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Die Arbeitswelt der Zukunft braucht genau dieses Miteinander.

Der a·g·e Award in der Kategorie Arbeitswelt zeichnet jene aus, die erkannt haben, dass Alter keine Grenze setzt, sondern Horizonte öffnet. Sie beweisen täglich, dass berufliche Erfüllung und Engagement kein Ablaufdatum haben.

Ich gratuliere allen Nominierten und Preisträgerinnen und Preisträgern – sie stehen dafür, dass Lernen, Arbeiten und Weitergeben auch im fortgeschrittenen Alter möglich und notwendig sind. Ihre Beispiele zeigen, dass Erfahrung kein Auslaufmodell, sondern ein Zukunftsfaktor ist."

LAbg Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenrates und des Österreichischen Seniorenbundes:

"Der a·g·e Award zeigt jedes Jahr auf beeindruckende Weise, wie vielfältig, aktiv und zukunftsorientiert die ältere Generation in Österreich ist. Wir zeichnen Medien, Unternehmen, Organisationen und Menschen aus, die dazu beitragen, dass Alter als Chance für gelebte Solidarität und gegenseitiges Lernen zwischen den Generationen verstanden wird.

Unsere Gesellschaft wird älter – und damit reicher: an Wissen, an Erfahrung, an Lebensgeschichten. Dieses Potenzial muss Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen sehen und nützen. Es geht darum, ältere Menschen als selbstbewusste, selbstbestimmte und selbstständige Mitglieder unserer Gesellschaft wahrzunehmen – in der Arbeitswelt ebenso wie in den Medien und im täglichen Leben.

Medien erzeugen Bilder, Politik macht die Rahmenbedingungen und jede/jeder von uns trägt Verantwortung, wie unsere Gesellschaft mit älteren Menschen umgeht.

Auch die Wirtschaft trägt Verantwortung. Deshalb brauchen wir einen sozialpartnerschaftlichen Schulterschluss zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern für mehr alternsgerechte Arbeitsplätze. Wir sind ein wertvoller Expertenpool, und die Wirtschaft braucht Fachkräfte mit Erfahrung. Ein Win-win für alle.

Ich danke allen Nominierten und Preisträgerinnen der a·g·e Awards. Sie sind Vorbilder dafür, dass Respekt, Menschlichkeit und Kreativität mehr bewirken können, als man oft glaubt. Sie verändern Blickwinkel und machen Zukunft lebendig.

Der a·g·e Award ist ein Zeichen für gelebte Wertschätzung und für ein Österreich, in dem Jung und Alt gemeinsam Zukunft gestalten."

Mag. Christian Stöger, Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs, sprach eingangs über die Wahrheit in der Berichterstattung, in den Medien, wie wir sie selbst erleben, wie wir sie fühlen, und betonte:

"Die absolute Wahrheit gibt es gar nicht. Aber - und das ist entscheidend - es gibt das ehrliche Bemühen, Tatsachen so wahrheitsgetreu wie nur möglich wiederzugeben. Es gibt den journalistischen Ehrenkodex, den auch der Österreichische Journalisten Club vertritt: die Welt so wahrhaftig wie möglich zu zeigen.

Wir leben in einer Zeit, in der das nicht selbstverständlich ist. Das Internet ist voll von Stimmen, die laut sind – aber nicht wahr. Wo sich Wahrheit und Manipulation oft vermischen. Aber es gibt die seriösen Medien, und ohne Vertrauen in diese verliert unsere Demokratie ihr Fundament. Medien sind nicht einfach Berichterstatter - sie sind die Hüter der Freiheit. Sie kontrollieren die Mächtigen dieser Welt, sie geben den Stimmlosen eine Stimme. Nicht von ungefähr werden sie als vierte Gewalt im Staat bezeichnet.

Und daher ist Achtsamkeit gefordert: gegenüber den Inhalten, den Quellen, den Interessen, die hinter den Stories stecken. Denn die Art, wie wir über andere sprechen, prägt, wie wir sie sehen. Und wie wir sehen, prägt, wie wir handeln – auch was die Wahrnehmung von älteren Menschen in unserer Gesellschaft betrifft.

Mit den a·g·e Awards werden jene geehrt, die ein Bild zeichnen – realistisch, würdevoll, respektvoll. Sie zeigen uns, dass Wahrheit nicht perfekt sein muss – aber authentisch."

Vergabe der Awards

Aus den zahlreichen Einreichungen der Aktivitäten im Zeitraum September 2024 bis August 2025 wählte eine Jury jeweils drei Nominierte und je eine Gewinnerin pro Kategorie aus.

Die Jury setzte sich zusammen aus dem Vorsitzenden Christian Stöger sowie Präsidentin Birgit Gerstorfer, Prof. Franz Kolland (Leiter des Zentrums für Gerontologie und Gesundheitsforschung), Martina Rupp (Journalistin & Moderatorin), Johanna Ruzicka (Wirtschaftsredakteurin), Mag. Michael Schleifer (Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes), Brigitta Schwarzer (geschäftsführende Gesellschafterin der INARA GmbH) und Andrea Stoidl (Geschäftsführerin des Österreichischen Werberates).

Moderatorin Heilwig Pfanzelter führte durch den Abend. Den musikalischen Rahmen bildete die „Little Big Family“ unter der Leitung von Christof Moser.

Alle Details zu den Nominierungen und Preisträger:innen sind auf der Website des a·g·e Awards zu finden unter:

https://age.at/vergabe-2025/

Dort sind neben Bildmaterial auch die Präsentation und weitere Informationen abrufbar.

Einreichungen für die a·g·e Awards 2026 werden ab sofort entgegengenommen.