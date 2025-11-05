Maria Prinz (Linz): Das Gesundheits-Erfolgsbuch „Das Leben ein Geben" hält Einzug in den Buchhandel

Linz (OTS) -

Das praxisnahe Werk vermittelt Perspektiven, Denkansätze und Gedanken sowie persönliche Erfahrungen der Autorin Maria Prinz zum Thema „Gesundung“ in Körper, Geist und Seele. Das ganzheitliche praxisnahe Gesundheitsbuch „Das Leben ein Geben“ ist ab sofort beim Thalia-Buchhandel in allen Filialen österreichweit erhältlich sowie bei der Morawa-Leykam Buchhandelsges.m.H. (Linz).



„Dadurch, dass mein Buch in den Buchhandlungen Einzug hält, wird das Thema körperliche Gesundheit, Prävention und mentale Gesundheit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch den flächendeckenden Vertrieb möchte ich erreichen, dass möglichst viele Menschen Inspiration, Wissen und praktische Impulse für ein gesundes Leben erhalten. Mein Buch richtet sich an Menschen, die informiert, selbstbestimmt und aktiv leben sowie ihre Eigenverantwortung gestalten und verbessern wollen. Entstanden ist das Inspirations- und Arbeitsbuch aus meiner jahrzehntelangen Praxiserfahrung“, informiert Maria Prinz (Autorin).