4. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich

Linz (OTS) - 

In der AK-Vollversammlung werden wichtige und richtungsweisende Entscheidungen für die Arbeitnehmer:innen getroffen. Die

findet am

Dienstag, 11. November 2025, 9 Uhr

im Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz statt.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht von AK-Präsident Andreas Stangl, der Budgetvoranschlag 2026 von AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc sowie ein Referat von Finanzminister Dr. Markus Marterbauer mit dem Titel „Sinnvoll investieren in Zeiten notwendiger Einsparungen“. Anschließend folgen Diskussionen und die Abstimmungen über die Resolutionen und Anträge der einzelnen Fraktionen.

Wir laden Sie herzlich ein, die AK-Vollversammlung vor Ort mitzuverfolgen und über die einzelnen Referate und Beschlussfassungen in Ihren Medien zu berichten.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Bianca Karr-Sajtarevic, MSc
Telefon: +43 (0)50/6906-2174
E-Mail: bianca.karr-sajtarevic@akooe.at
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/

