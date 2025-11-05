- 05.11.2025, 10:01:06
- /
- OTS0046
4. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich
In der AK-Vollversammlung werden wichtige und richtungsweisende Entscheidungen für die Arbeitnehmer:innen getroffen. Die
4. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode
der Arbeiterkammer Oberösterreich
findet am
Dienstag, 11. November 2025, 9 Uhr
im Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz statt.
Auf der Tagesordnung stehen der Bericht von AK-Präsident Andreas Stangl, der Budgetvoranschlag 2026 von AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc sowie ein Referat von Finanzminister Dr. Markus Marterbauer mit dem Titel „Sinnvoll investieren in Zeiten notwendiger Einsparungen“. Anschließend folgen Diskussionen und die Abstimmungen über die Resolutionen und Anträge der einzelnen Fraktionen.
Wir laden Sie herzlich ein, die AK-Vollversammlung vor Ort mitzuverfolgen und über die einzelnen Referate und Beschlussfassungen in Ihren Medien zu berichten.
4. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich
Datum: 11.11.2025, 09:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Bianca Karr-Sajtarevic, MSc
Telefon: +43 (0)50/6906-2174
E-Mail: bianca.karr-sajtarevic@akooe.at
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKO