In der AK-Vollversammlung werden wichtige und richtungsweisende Entscheidungen für die Arbeitnehmer:innen getroffen. Die

4. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode

der Arbeiterkammer Oberösterreich

findet am

Dienstag, 11. November 2025, 9 Uhr

im Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz statt.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht von AK-Präsident Andreas Stangl , der Budgetvoranschlag 2026 von AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc sowie ein Referat von Finanzminister Dr. Markus Marterbauer mit dem Titel „Sinnvoll investieren in Zeiten notwendiger Einsparungen“. Anschließend folgen Diskussionen und die Abstimmungen über die Resolutionen und Anträge der einzelnen Fraktionen.

Wir laden Sie herzlich ein, die AK-Vollversammlung vor Ort mitzuverfolgen und über die einzelnen Referate und Beschlussfassungen in Ihren Medien zu berichten.

4. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich

Datum: 11.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

Österreich