FPÖ – Tina Berger zu SOS-Kinderdorf Moosburg: „Schutz unserer Kinder muss an allererster Stelle stehen!“

Wien (OTS) -

Mit großer Bestürzung reagierte FPÖ-Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger auf den heute in der „Kleinen Zeitung Kärnten“ bekannt gemachten Fall einer ehemaligen Bewohnerin des SOS-Kinderdorfs in Moosburg. Es ist eine von vielen Anzeigen, die in den letzten Wochen rund um das Netzwerk des SOS-Kinderdorfs erstattet wurden.

„Jede Form von Gewalt, insbesondere gegen Kinder, ist aufs Schärfste zu verurteilen. Diese Vorfälle erschüttern das Vertrauen vieler Menschen in Einrichtungen, die eigentlich dem Schutz und Wohl unserer Kinder dienen sollen“, betonte Berger. Seit Mitte September sind zahlreiche Meldungen bei den eingerichteten Anlaufstellen der Organisation eingegangen.

Auch gegen den bereits verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer wurden Missbrauchsvorwürfe bekannt. „Es darf keine Tabus geben, wenn es um die lückenlose Aufklärung solcher Taten geht. Jeder Verdachtsfall muss transparent, konsequent und unabhängig untersucht werden, damit Gerechtigkeit für die Opfer hergestellt und Vertrauen wiederaufgebaut werden kann“, so die FPÖ-Abgeordnete weiter.

Berger forderte zudem strukturelle Konsequenzen: „Wir müssen aus diesen schrecklichen Fällen lernen und alles daransetzen, dass sich so etwas nie wiederholt. Das bedeutet, die Kontrollmechanismen in Betreuungseinrichtungen deutlich zu verschärfen, den Schutz von Minderjährigen zu stärken und sicherzustellen, dass Verantwortlichkeiten klar geregelt sind.“

Abschließend hält Berger fest: „Kinder sind das Wertvollste, das wir haben. Ihr Wohl und ihre Sicherheit müssen über allem stehen. Es darf keine Institution geben, in der Übergriffe, Machtmissbrauch oder Vertuschung möglich sind. Wo Kinder leiden, darf es kein Wegsehen geben!“