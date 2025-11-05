Sie machen Pädagogik effizienter: Internationaler Durchbruch für steirisches EdTech-Start-up „Digidoo“

Graz (OTS) -

Das ist eine Entwicklung in Rekordgeschwindigkeit: Nur wenige Wochen nach der Gründung der Pädagogik-Plattform „Digidoo“ startet das steirische Unternehmen jetzt bereits international durch. Neben inzwischen mehr als 100 Schulen in Österreich arbeiten nun schon Bildungseinrichtungen in Deutschland und der Schweiz erfolgreich mit dem Programm. Digidoo ist nämlich die erste Plattform, mit der Pädagoginnen und Pädagogen alle gesetzlichen Kompetenzen, Leistungsfeststellungen und Berichte digital, sicher und einfach bedienbar erfassen können. Das verbessert und beschleunigt die Arbeit des Lehrpersonals und ermöglicht damit eine effektivere Lernsteigerung für die Schülerinnen und Schüler. Das enorme Potenzial der Plattform hat auch die AWS Seedfinancing erkannt und das EdTech-Start-up mit einer Förderung von 350.000 Euro unterstützt.

Hinter dem Start-up stehen übrigens die kreativsten Köpfe aus der heimischen Wirtschaft: Ideengeber ist der erfolgreiche Seriengründer Gunther Marktl, der bereits Unternehmen wie „iTranslate" und „StepApps" aufgebaut hat und sogar von Apple Gründer Steve Jobs immer wieder erwähnt wurde. Dazu kommen Designer Wolfgang Bartelme (u.a. Gewinner von 6 Apple Design Awards), CTO Niklas Lorber und CEO Moritz Hiebl.

Das Besondere: Die Idee kommt direkt aus der Praxis. Entwickelt wurde Digidoo gemeinsam mit der Pädagogin Jesica Rittstieg aus der Volksschule Hönigtal in der Steiermark, die das Problem der Kompetenzaufzeichnung aus eigener Erfahrung kannte. Bisher bedeutete die Aufzeichnung: mühsame Eigenarbeit, hoher Zeitaufwand und Papierchaos. Über ein Jahr lang arbeitete das Gründerteam von Digidoo eng mit Lehrpersonen, der Pädagogischen Hochschule, der Privaten Pädagogischen Hochschule Steiermark sowie der Bildungsdirektion Steiermark zusammen, um eine Lösung zu schaffen, die es so bislang noch nicht gab. Das Ergebnis: Eine Plattform die alle offiziellen Kompetenzvorlagen vom neuen Lehrplan des Ministeriums enthält, für Einheitlichkeit bei der Kompetenzerfassung sorgt und erstmals eine echte Vergleichbarkeit innerhalb von Klassen und Schulen ermöglicht. Mit der visuellen Kompetenzblume ist der Lernstand übersichtlich dargestellt und Förderbedarf kann so frühzeitig festgestellt werden. Mit nur einem Klick können Berichte für Eltern- oder Jahresgespräche erstellt werden.

Die Plattform ist simpel gestaltet und für alle Lehrpersonen – unabhängig vom digitalen Vorwissen – sofort benutzbar. „Uns begeistert die Einfachheit. Man legt seinen Account an und kann sofort loslegen. Alle schulrechtlich relevanten Leistungen sind bereits integriert. Beim letzten Elternsprechtag konnten wir die Berichte mit nur einem Klick erstellen und direkt ausdrucken“, freut sich Jesica Rittstieg, Lehrerin an der ersten Testvolksschule in Hönigtal, die dem Gründerteam auch als pädagogische Beirätin zur Seite steht. Die Zahlen sprechen für sich: Mit Digidoo sparen Lehrpersonen 70 Prozent der Zeit die für Aufzeichnungstätigkeiten aufgewendet werden.

Digidoo denkt groß: Gerade wird ein Team in Graz aufgebaut. Eine europaweite Expansion ist bereits in Planung – immer in enger Zusammenarbeit mit Schulen und Pädagoginnen und Pädagogen, um die Lösung konsequent an den Bedürfnissen der Praxis auszurichten. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die künstliche Intelligenz. KI-gestützte Funktionen sollen Lehrpersonen künftig noch stärker bei der individuellen Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler unterstützen.

www.digidoo.com