  • 05.11.2025, 09:54:02
  • /
  • OTS0039

FPÖ- Nepp/Lugner: 130.000 Ꞓ Förderung für Verein, der an Geschlechtsänderung von „Frau Waltraud“ beteiligt war

SPÖ und Courage zeigen selbst, wie absurd ihr System der Geschlechtsidentität ist!

Wien (OTS) - 

„Dass der Verein Courage, der mit seiner LGBTIQ-Beratungsstelle maßgeblich an der Geschlechtsänderung von ‚Frau Waltraud‘ beteiligt war, nun auch noch 130.000 Euro an Fördergeldern von der Stadt Wien erhält, ist ein Schlag ins Gesicht jedes Steuerzahlers“, so FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Dominik Nepp und FPÖ-Linksextremismussprecher LAbg. Leo Lugner in einer gemeinsamen Aussendung.

Nepp erinnert daran, dass die Freiheitlichen bereits seit Jahren vor solchen Fehlentwicklungen gewarnt haben:
„Die FPÖ hat von Anfang an davor gewarnt, dass das Vorgehen von Vereinen wie Courage, Menschen auf Basis fragwürdiger Gutachten ihr Geschlecht ‚umschreiben‘ zu lassen, ein völliger Wahnsinn ist. Die Entwicklungen im Fall Waltraud bestätigen leider, dass unsere Bedenken berechtigt waren. Es gibt nur zwei Geschlechter: Mann und Frau.“

Lugner ergänzt:
„Besonders bemerkenswert ist die Rechtfertigung des Rechtsberaters des Vereins Courage, Helmut Graupner, das Gutachten im Fall Waltraud sei ein ‚Gefälligkeitsgutachten‘. Diese Aussage wirkt wie eine Insider-Information – schließlich war der Verein Courage selbst maßgeblich an der Geschlechtsänderung von Frau Waltraud beteiligt und hat ihr sogar den Psychologen empfohlen, der dieses Gutachten erstellt hat.“

Nepp und Lugner halten fest, dass die Stadt Wien mit solchen Förderungen ein System unterstützt, das längst aus den Fugen geraten ist: „Wenn ein Verein, der tief in einen derart dubiosen Fall verstrickt ist, sich selbst mit Anschuldigungen über Gefälligkeitsgutachten konfrontiert, zeigt das, wie absurd dieses ganze System der Geschlechtsänderungen geworden ist. Dass die SPÖ-geführte Stadt Wien für so etwas auch noch 130.000 Euro locker macht, spottet jeder Vernunft“, so Nepp und Lugner abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright