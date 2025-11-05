  • 05.11.2025, 09:48:32
Neuer Ansatz zum Klimaschutz: Gebäude energetisch sanieren, Kosten gerecht aufteilen - das "Fair-Miet-Modell"

Deutschland hinkt den Klimazielen weit hinterher. Vor allem im Gebäudesektor bleibt noch viel zu tun - auch, weil das aktuelle Mietrecht keine wirkungsvollen Sparanreize setzt. Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat die LMU zusammen mit der Universität Kassel, der Westsächsischen Hochschule Zwickau, dem Institut Wohnen und Umwelt und Partnern aus der Praxis ein Konzept entwickelt, von dem Mietende und Vermietende, Politik und Klima profitieren: das "Fair-Miet-Modell".

Die Ergebnisse des Projekts, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, werden auf einer Pressekonferenz präsentiert.

Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz:

Am 14. November 2025

um 9 Uhr

(Kleines Frühstück ab 8:45 Uhr)

Hotel Albrechtshof

Antiker Bankettsaal

Albrechtstraße 8

10117 Berlin

Um eine Anmeldung wird unter schneider.michael@lmu.de bis zum 10.11.2025 gebeten. Ein Link zum Livestream wird nach Anmeldung zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf der Projekt-Webseite unter:

https://www.lokale-passung.de/innovative -waermeservice-modelle/

Rückfragen & Kontakt

Claudia Russo
Leitung Kommunikation & Presse
Ludwig-Maximilians-Universität München
Leopoldstr. 3
80802 München

Phone: +49 (0) 89 2180-3423
E-Mail: presse@lmu.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

