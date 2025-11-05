Drei Xmas: Die Handyfreiheit macht die besten Smartphones jetzt für alle leistbar.

Wien (OTS) -

iPhone 17 in Kombination mit Handyfreiheit L jetzt um nur 42,90 Euro/ Monat. Mit 0 Euro Anzahlung, ohne Servicepauschale.*

Samsung Galaxy S25 Ultra bereits ab 45,90 Euro Euro/ Monat.*

Für alle bis 27: Samsung S25 FE schon um 29,90 Euro/Monat.*

Gratis-Aktivierung für alle Handyfreiheit-Neuanmeldungen. Mehr auf www.drei.at/xmas

Zu Weihnachten haben alle nur das Beste verdient. Deshalb macht die Handyfreiheit von Drei die besten Smartphones wie das iPhone 17, Samsung Galaxy S25 Ultra oder vivo X300 und X300 Pro ab 5. November 2025 jetzt für alle leistbar.



Mit der Handyfreiheit zu leistbaren Premium-Handys.

So kostet das neue iPhone 17 256 GB in Kombination mit der Handyfreiheit L (80 GB 5G Daten, unlimitierte Minuten/ SMS) ab 5. November 2025 nur 42,90 Euro/ Monat für zwei Jahre und mit 0 Euro Anzahlung. Und für Android-Fans gibt es das Samsung Galaxy Ultra S25 (256 GB) im Tarifpaket für zwei Jahre schon um 45,90 Euro/ Monat, ebenfalls mit 0 Euro Anzahlung.*

Das vivo X300 Pro ist dank Handyfreiheit um 45,90 Euro/ Monat erhältlich, während das vivo x300 nur 39,90 Euro/ Monat kostet.* Bei Kauf eines vivo X300 erhalten Kund:innen nur bis 31. Dezember ein Designer Case und einen vivo Wireless Charger (50W) gratis, beim vivo X300 Pro winkt als Zugabe ein vivo Photographer-Griff sowie ein 50% Rabatt auf das ZEISS Objektiv.

Jeweils mit 0 Euro Anzahlung und der Möglichkeit, sein Smartphone nach 24 Monaten auf das nächste Top-Handy zu tauschen.** Und dank Drei erhält das gebrauchte Top-Handy ein zweites Leben. Oder Kund:innen behalten ihr Smartphone länger als 2 Jahre lang und zahlen weniger Grundgebühr. Mehr zur Handyfreiheit auf www.drei.at/freiheit



Drei Xmas für alle bis 27.

Jugendliche bis 27 erhalten die neuesten Premium-Smartphones dank Handyfreiheit noch günstiger. Zum Beispiel das Samsung S25 FE in Kombination mit Handyfreiheit L plus 5 Euro Jugendbonus für zwei Jahre um günstige 29,90 Euro/Monat, mit 0 Euro Anzahlung.* Mehr auf www.drei.at/jugend

Und alle, die kein neues Smartphone benötigen, erhalten ab 5. Dezember den SIM Unlimited M mit unlimitierten Minuten/ SMS und 5G Daten in Österreich um 19,90 statt 24,90 Euro/ Monat. Mehr zu den Weihnachtsangeboten von Drei auf www.drei.at/xmas

* Alle Angebote zuzüglich 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Bei Kündigung nach 24 Monaten Mindestvertragsdauer und Behalten des Geräts ist ein geräteabhängiger Restbetrag zu zahlen. Details: drei.at/xmas. Jugend+ Vorteil nutzbar von 6 bis 27 Jahren, endet mit dem 28. Geburtstag. Details: www.drei.at/jugend

** Monatliche Kosten nach Handytausch abhängig vom gewählten neuen Endgerät und Vertragsdauer.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at