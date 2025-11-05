ÖAMTC: Staus auf A23 am Wochenende wegen Bauarbeiten

Wien (OTS) -

Von Freitag, 7. November, 22:00 Uhr, bis Montag, 11. November, 05:00 Uhr, werden zeitweise Staus auf der Südost Tangente (A23) Richtung Graz unvermeidbar sein, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen. In den Nachtstunden (Fr und Sa, jeweils von 22:00 bis 09:00 Uhr, von So auf Mo von 22:00 bis 05:00 Uhr) wird zwischen dem Handelskai und dem Knoten Prater wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen Richtung Graz frei bleiben. Tagsüber wird die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen eingeengt. In diesem Zusammenhang wird es auch auf der Donauufer Autobahn (A22) ab dem Tunnel Kaisermühlen und auf der Nordrand Schnellstraße (S2) zeitweise nur langsam voran gehen.

Der ÖAMTC befürchtet zeitweise zusätzlich Verzögerungen auf Nordbrücke, Brigittenauer Lände, Gürtel, Gunoldstraße, Barawitzkagasse, John-, Grünberg- und Altmannsdorfer Straße sowie auf Reichsbrücke, Lasallestraße und rund um den Praterstern.

