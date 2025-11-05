MCI Recruiting Forum 2025: Karriere-Boost für 1.000 MCI-Talente

Innsbruck (OTS) -

Auch 2025 zeigte sich das MCI Recruiting Forum als wertvoller Treffpunkt für Studierende, Absolvent:innen und Arbeitgeber. Über 1.000 Besucher:innen füllten den Congress Innsbruck, um mehr als 100 nationale und internationale Unternehmen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich gezielt auf den Berufseinstieg vorzubereiten.

Wie bereits in den Vorjahren präsentierte sich eine vielfältige Ausstellerlandschaft: Neben renommierten Großunternehmen waren zahlreiche Start-ups, NGOs, Familienbetriebe und neue Unternehmenspartner mit Angeboten zu Praktika, Einstiegsjobs, Abschlussarbeiten und Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland vertreten. Dank der digitalen MCI-Karriereplattform konnten sich Besucher:innen bereits im Vorfeld gezielt über Aussteller informieren und Gesprächstermine buchen.

Von CV-Checks bis Farbanalysen

Großen Anklang fanden die hochwertigen Karriere-Services, die den Teilnehmenden kostenlos zur Verfügung standen. Neben CV-Checks durch erfahrene Recruiting-Expert:innen nutzten viele die Gelegenheit, in Bewerbungscoachings individuelles Feedback zu ihrem Auftreten zu erhalten. Das beliebte Angebot „Rock your LinkedIn“ unterstützte bei der Optimierung von Online-Profilen, während ein professionelles Fotoshooting für hochwertige Bewerbungsfotos sorgte.

Neu im Programm waren die individuelle Farbtypberatung durch das Team von Stilsicher sowie die Beratungsstation der Austrian Business Agency (ABA), die speziell internationale Studierende informierte. Für eine angenehme Atmosphäre zum Netzwerken sorgte außerdem die neue Coffee Corner von unbound Coffee Roasters.

„Mit dem MCI Career Center bringen wir Studierende bereits während ihres Studiums mit Unternehmen zusammen. Damit fördern wir den Standort, unterstützen unsere Career Partner und sorgen dafür, dass Jobprofile und Erwartungshaltungen der Studierenden frühzeitig in Einklang gebracht werden können. Statistisch verfügen MCI Studierende über 2,8 Jobangebote bei Studienabschluss“, bedankt sich Rektor Andreas Altmann bei der Leiterin des MCI Career Centers Brigitte Huter, allen Unternehmenspartnern, Sponsoren und Mitwirkenden an diesen großartigen Maßnahmen.

Brigitte Huter freut sich über die gelungene Veranstaltung: „Mit dem MCI Recruiting Forum schaffen wir eine Plattform, auf der sich junge Talente und Unternehmen auf Augenhöhe begegnen können. Es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert unsere Studierenden und Alumni diese Chance nutzen und wie groß das Interesse seitens der Unternehmen Jahr für Jahr ist. Die Veranstaltung ist für beide Seiten ein Gewinn.“

Das MCI bedankt sich herzlich bei allen Ausstellern, Partnerunternehmen und Unterstützern – insbesondere bei SPAR für die kulinarische Verpflegung, der Volksbank Tirol für die Bereitstellung des Gewinnspielpreises sowie dem Medienpartner Die Presse.