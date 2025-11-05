„Medizin trifft Musik“ – Benefizkonzert zugunsten 115 Jahre Österreichische Krebshilfe

Wien (OTS) -

Das World Doctors Orchestra (WDO) verbindet seit nunmehr 20 Jahren musikalischen Höchstgenuss mit globaler medizinischer Verantwortung. Viermal jährlich tauschen Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt den weißen Kittel gegen Abendkleid und Frack, um für den guten Zweck zu musizieren. Am 1. Februar 2026 gastiert das Orchester im Wiener Musikverein – zugunsten der Österreichischen Krebshilfe.

Das World Doctors Orchestra vereint rund 2.000 Ärztinnen und Ärzte aus 60 Ländern. Seit seiner Gründung hat das Ensemble etwa 40 Benefizkonzerte weltweit veranstaltet und dabei rund 2 Millionen Euro an Spenden für medizinische Hilfsorganisationen gesammelt. Mit den Wohltätigkeitskonzerten möchte das Orchester weltweit das Bewusstsein dafür stärken, dass Gesundheitsversorgung ein grundlegendes Menschenrecht und eine Voraussetzung für menschliche Entwicklung ist und dass nationale Grenzen, politische oder wirtschaftliche Interessen den Zugang zur medizinischen Grundversorgung nicht einschränken dürfen.

„Musik verbindet uns über Grenzen - und in diesem Fall auch über das berufliche Wirken hinweg,“ sagt Diplom-Musik. Carmen Meissner, Gesamtleitung der Konzertplanung des WDO-Wien-Konzerts. „Mit diesem Konzert wollen wir ein sinnstiftendes Anliegen mit einem inspirierenden Konzertprogramm zugunsten der Österreichischen Krebshilfe verbinden. Ärztinnen und Ärzte sind stolz darauf, auf höchstmusikalischem Niveau, an einem der renommiertesten Konzerthäuser der Welt - dem Wiener Musikverein - als globale medizinische Botschafter durch Musik Freude zu schenken. John Logan (1744-1788 ) könnte es nicht treffender beschreiben: 'Musik ist die Medizin der Seele'."

„Wir sind zutiefst dankbar für dieses außergewöhnliche Engagement von weltweit tätigen Ärztinnen und Ärzten,“ betont Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda. „Dieses Konzert ist nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern gerade in diesen Zeiten auch ein kraftvolles Zeichen für Hoffnung, Mitmenschlichkeit und Frieden.“

Das World Doctors Orchestra ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen ihre eigenen Reisekosten, die lokalen Aufwendungen werden so gering wie möglich gehalten. Der gesamte Reinerlös des Konzerts im Wiener Musikverein kommt der Österreichischen Krebshilfe zugute.

Tickets unter: www.musikverein.at

Informationen zum World Doctors Orchestra unter www.world-doctors-orchestra.org