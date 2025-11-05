  • 05.11.2025, 08:00:39
Reminder: ÖGARI Media-Talk: Kollege KI – Chance oder Risiko?

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) laden wir Sie herzlich ein zum

Media-Talk »Kollege KI – Chance oder Risiko?«

Termin: Donnerstag, 13. November 2025, 12:00–12:45 Uhr
Ort: Tagungszentrum Schönbrunn, Wien
Format: Hybrid
Motto der Jahrestagung: »Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine«

Im Media-Talk geben die Leiter:innen der fünf Säulen der ÖGARI – Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin – kompakte Einblicke in aktuelle KI-Anwendungen und zeigen anhand konkreter Beispiele, Zahlen und Fakten, wie sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Medizin bereits heute gestaltet.

Es Informieren:

Prim. PD Dr. Michael Zink

Prim. PD Dr. Johann Knotzer

Univ.-Prof.in Dr.in Judith Martini

Assoc.-Prof.in PDin Dr.in Eva Schaden

Priv.-Doz. Dr. Martin Dünser

Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme – vor Ort oder online – und bitten um Anmeldung.

Online-Teilnahme bitte mit diesem Link:

Webinar

Link: https://us06web.zoom.us/j/83883281952?pwd=vJGmfhhmajqt2EeRynyYZL0REqqlWg.1

Passwort: 131125

Rückfragen & Kontakt

Fischill PR
Dr. Britta Fischill
Telefon: +43 676 3039699
E-Mail: britta@fischill.at

