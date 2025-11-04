- 04.11.2025, 20:15:02
- /
- OTS0157
ABSAGE Pressekonferenz zur Green Finance Alliance - OTS0099
Das BMLUK informiert darüber, dass die für morgen Mittwoch, den 05.11.2025, um 11:30 Uhr geplante Pressekonferenz zur Green Finance Alliance aus aktuellen Gründen abgesagt werden muss.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: presse@bmluk.gv.at
Website: https://www.bmluk.gv.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MLA