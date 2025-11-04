  • 04.11.2025, 16:54:02
  • /
  • OTS0150

Platz 1! Mara Romei, Katharina Straßer und Agnes Hausmann mit „Stadtleuchten“ an der Spitze der österreichischen iTunes-Song-Charts

Song aus dem ORF-Austropop-Film „Bis auf Weiteres unsterblich“ landet Chart-Überraschung

Wien (OTS) - 

Vom Quoten-Erfolg zum Chart-Hit: Bis zu 553.000 sahen gestern, am Montag, dem 3. November 2025, um 20.15 Uhr die ORF-1-Premiere des ersten ORF-Austropop-Musikfilms „Bis auf Weiteres unsterblich“ mit „Biester“-Shooting-Star Mara Romei, Multitalent Katharina Straßer, der österreichischen Musiklegende Marianne Mendt u. v. a. Musikalisch wird es in Hans Hofers (Regie) und Uli Brées (Drehbuch) Film nicht nur mit zahlreichen Austropop-Klassikern, sondern auch mit einem eigens aufgenommenen, neuen Titel: Mara Romei, Katharina Straßer und Agnes Hausmann singen „Stadtleuchten“ – und stürmen damit an die Spitze der österreichischen iTunes-Song-Charts! Der Song aus dem Hause Lametta Audio (zeichnet auch für den „Biester“-Titelsong „Luftschloss“ verantwortlich) entstand unter der Leitung von Thomas Pötz aka „Kava“, der den Song auch gemeinsam mit Wolfgang Frisch komponiert und geschrieben hat. „Stadtleuchten“ wird im ORF Enterprise Musikverlag verlegt und erscheint im Label von Warner Music Central Europe.

„Bis auf Weiters unsterblich“ ist eine Produktion der e&a film in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von FISA+ und Filmfonds Wien. Der Film kann weiterhin auf ORF ON gestreamt werden. Weitere Informationen sind unter presse.ORF.at zu finden.

„Stadtleuchten“ ist auch auf dem ORF-ON-YouTube-Kanal zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=nhtji3BKiAw

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright