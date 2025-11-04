  • 04.11.2025, 16:37:02
SPÖ-Seltenheim zu WKÖ-Gehaltserhöhung: „Wirtschaftskammer predigt Wasser und säuft Wein“

Kritik an Doppelmoral der Wirtschaftskammer: „Von allen anderen Lohnzurückhaltung fordern, aber sich selbst ein 4,2 Prozent-Lohnplus gönnen – das geht sich nicht aus“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Dienstag, scharfe Kritik an der WKÖ-Gehaltserhöhung geübt. „Die Wirtschaftskammer mit ihrem Präsidenten Mahrer hat offenbar jedes Maß verloren und predigt Wasser und säuft Wein. Denn von allen anderen bei jeder Gelegenheit Lohnzurückhaltung fordern und sich selbst dann mitten in der Krise ein sattes Lohnplus deutlich über der Inflation von 4,2 Prozent gönnen, zeugt von Abgehobenheit und Doppelmoral“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Viele Arbeitnehmer*innen, deren Kollektivvertragsabschlüsse unter der Inflation liegen, fragen sich zurecht, wo die Lohnzurückhaltung und der Beitrag zur Krisenbewältigung seitens der Wirtschaftskammer bleiben“, so Seltenheim, der die „unsolidarische Haltung“ der Wirtschaftskammer kritisiert. **** (Schluss) mb/bj

