Servus: Bundesministerin Tanner sorgt auch bei Panzertruppe für moderne Geräte und Funktionsfähigkeit

Wien (OTS) -

"Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sorgt auch bei der Panzertruppe für moderne Geräte und Funktionsfähigkeit", betont ÖVP-Rechnungshofsprecher Harald Servus anlässlich der heutigen Sitzung des Rechnungshofausschusses, bei dem ein Rechnungshofbericht betreffend Aufgabenerfüllung und Einsatzbereitschaft der 4. Panzergrenadierbrigade behandelt wird. Dabei stehe die Modernisierung des Kampfpanzers "Leopard" und des Schützenpanzers "Ulan" – das Gefechtsfahrzeug der österreichischen Panzergrenadiere – klar im Fokus.

In Verbindung mit einer verstärkten Übungstätigkeit wird damit mittelfristig die Kernfähigkeit des Bundesheeres zur militärischen Landesverteidigung wiederhergestellt. Mit dem “Aufbauplan 2032+” des Österreichischen Bundesheeres habe man sich die Weiterentwicklung und Stärkung aller Kampfverbände zum Ziel gesetzt – einen Schwerpunkt dabei bilde eben die 4. Panzergrenadierbrigade. Der Aufbauplan werde konsequent weiter umgesetzt und laufend evaluiert. Bis zu 80 Prozent der Panzer seien durch das neue Budget dann einsatzbereit. 20 Millionen Euro wurden bereits in die Sanierung der Gebäude für die Panzer investiert.

Im Rahmen der Umsetzung dieses Aufbauplans mit einem Budget von mehr als 16 Milliarden Euro und der damit verbundenen “Mission Vorwärts” wurde zudem bereits eine Vielzahl an Maßnahmen eingeleitet, um das Bundesheer auch als attraktiven Arbeitgeber und als wirtschaftlichen Konjunkturmotor zu positionieren, unterstreicht Servus.

“Mit Klaudia Tanner an der Spitze des Verteidigungsressorts wurde eine positive Trendwende vollzogen, die auch dringend notwendig war. Wir wollen sicherstellen, dass Österreich seine Bürgerinnen und Bürger bestmöglich schützt und Hilfe in allen Bedrohungslagen bietet. Ein exzellentes Bundesheer ist dafür Voraussetzung”, so der Abgeordnete.

Der ÖVP-Mandatar abschließend: “Die Sicherheit Österreichs erfordert eine permanente strategische Lagefeststellung und -beurteilung. Klaudia Tanner und die Volkspartei stehen für ein sicheres und wehrhaftes Österreich. Gerade angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Terror und Extremismus sowie Cyber-Bedrohungen müssen wir Verantwortung gegenüber unserem Land übernehmen.” (Schluss)