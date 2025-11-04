  • 04.11.2025, 15:22:02
  • /
  • OTS0141

Volkshilfe: Die Streichung des Pflegezuschusses in Salzburg ist die falsche Stoßrichtung

Pflegekräfte stehen schon unter zu hohem Druck

Wien (OTS) - 

Der Wegfall des Pflegezuschusses von 15.000 Pflegekräften, um das Budgetloch in Salzburg zu stopfen, sorgt völlig zu Recht für erhebliche Kritik. Die von der Salzburger Landesregierung angekündigte Streichung des Bonus für Pflegekräfte ist ein sehr ernüchterndes Signal an die Pflegekräfte des ganzen Landes.

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe betont: „Das ist unanständig und unseriös. Obwohl der Bedarf an Pflege und die Bedeutung für die Gesellschaft enorm sind, ist die Landesregierung nicht willig, den vom Bund finanzierten Pflegebonus entsprechend in die Pflegekräfte zu investieren.“

„Die Streichung des Pflegebonus ist grundfalsch. Sie untergräbt die Motivation der Pflegekräfte und ist damit mehr einmal ein Beleg für die fehlende Wertschätzung der Pflegeberufe“, kritisiert Fenninger. Die Volkshilfe appelliert an die verantwortlichen Politiker*innen: „Bei der Pflege – einem systemrelevanten Bereich – wird an der falschen Stelle gespart“, sagt Fenninger.

Fenninger fordert mehr Rechtssicherheit und eine bessere Einbindung der Sozialwirtschaft in die Gesetzgebung, um die Attraktivität des Pflegeberufs wieder zu steigern und den Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Die Volkshilfe unterstützt daher die Petition „Stopp dem Pflegeraub“:

Stopp den Pflegeraub. Unterschreibe jetzt! | ÖGB

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright