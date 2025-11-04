  • 04.11.2025, 14:21:03
  • /
  • OTS0130

Jährliche Schwerpunktaktionen der Gruppe Sofortmaßnahmen in der Adventzeit

Wien (OTS) - 

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien führt in der bevorstehenden Adventzeit vermehrt gemeinsame Schwerpunktaktionen in Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei und den zuständigen städtischen Dienststellen durch. Ziel dieser Einsätze ist es, den Wiener*innen sowie den zahlreichen Besucher*innen unserer Stadt ein sicheres Umfeld in der besonders frequentierten Vorweihnachtszeit zu gewährleisten. Im Mittelpunkt der Kontrollen stehen dabei die Wiener Weihnachtsmärkte und stark besuchte Veranstaltungsorte ebenso wie der illegale Straßenhandel, etwa durch sogenannte Mozartverkäufer sowie das Auftreten von aggressiver oder organisierter Bettelei.

„Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine ganz besondere Zeit. Wir sorgen mit unseren Einsätzen dafür, dass alles geordnet und sicher abläuft, damit die Wiener*innen sowie unsere Gäste die Adventzeit unbeschwert genießen können“, sagt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Rückfragen & Kontakt

Magistratsdirektion – Gruppe Sofortmaßnahmen
Garo Chadoian, MSc
Telefon: +43 1 4000 75203
E-Mail: garo.chadoian@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright