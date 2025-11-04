Jährliche Schwerpunktaktionen der Gruppe Sofortmaßnahmen in der Adventzeit

Wien (OTS) -

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien führt in der bevorstehenden Adventzeit vermehrt gemeinsame Schwerpunktaktionen in Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei und den zuständigen städtischen Dienststellen durch. Ziel dieser Einsätze ist es, den Wiener*innen sowie den zahlreichen Besucher*innen unserer Stadt ein sicheres Umfeld in der besonders frequentierten Vorweihnachtszeit zu gewährleisten. Im Mittelpunkt der Kontrollen stehen dabei die Wiener Weihnachtsmärkte und stark besuchte Veranstaltungsorte ebenso wie der illegale Straßenhandel, etwa durch sogenannte Mozartverkäufer sowie das Auftreten von aggressiver oder organisierter Bettelei.

„Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine ganz besondere Zeit. Wir sorgen mit unseren Einsätzen dafür, dass alles geordnet und sicher abläuft, damit die Wiener*innen sowie unsere Gäste die Adventzeit unbeschwert genießen können“, sagt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.