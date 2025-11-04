- 04.11.2025, 14:16:04
Franz Klammer Foundation übergibt Trainer Legende Gunnar Prokop zum 85-er Scheck über € 2.500,00
Landeshauptfrau Mikl-Leitner lud zum Mittagsempfang für den Jubilar in das Landhaus
Im Rahmen der Ehrung der Landeshauptfrau von Niederösterreich Johanna Mikl Leitner im Milleniumsaal des Niederösterreichischen Landhauses für das Lebenswerk von Trainer- und Sportlegende Gunnar Prokop spendete die Franz Klammer Foundation für den Jubilar Ꞓ 2.500,00 für die Förderung eines Herzensprojekt von Gunnar.
Zahlreiche Prominenz aus der Familie Niederösterreich bzw. der Sportfamilie von Gunnar Prokop fanden sich zur Ehrung ein, um 85 Jahre Sportgeschichte zu feiern! Landeshauptfrau Mikl-Leitner übergab dem Jubilar den großen gläsernen Leopold für dessen Lebenswerk. Gesehen wurden neben der Gastgeberin Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Altlandeshauptmann Erwin Pröll, Journalistenlegende Wolfgang Winheim, Triathlon Sportdirektor Robert Michlmayr, EHF Generalsekretär Martin Hausleitner, Landespolizeidirektor Popp, LH iR Erwin Pröll, Bischof i.R. Klaus Küng, GD Gesundheitsverband Peter McDonald, Sportmanager Werner Kuhn, Skiikone Thomas Sykora u.v.m..
Der Spendenbeitrag wird für ein Projekt in Niederösterreich, das Gunnar Prokop persönlich aussucht eingesetzt.
Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner zeigt sich begeistert: „Wo andere aufgeben, fängst du erst so richtig an. Du hast gezeigt, was man erreichen kann, wenn man hart arbeitet – mit Herz, Leidenschaft und Überzeugung. Du bist ein Vorbild an Willenskraft und Lebensfreude.“
Franz Klammer Foundation Generalsekretär Christoph Schuh: „Gunnar gab dem Sport in Nieder- und Österreich unendlich viel. Als Erfolgstrainer in der Leichtathletik von seiner Frau Liese und Maria Sykora sowie im Handball von Hypo Niederösterreich brannte er sich ganz tief in die Hall of fame des Österreichischen Sports ein. Der Psyche steuert das Leben – wie er sagt. Unsere Spende an Gunnar soll dazu beitragen, Kindern und Jugendliche positive Motivation und tolle Erlebnisse durch Sport zu ermöglichen. Es ist uns eine große Freude Gunnars persönliche Initiativen zu unterstützen.“
Über die Franz Klammer Foundation:
Die Franz Klammer Foundation wurde 1998 von Skikaiser Franz Klammer gegründet und unterstützt Sportler:innen, die durch Sport in Not geraten oder sozial benachteiligt sind. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung österreichischen Rechts. Sie gehört zu den gemeinnützigen Organisationen, die auch spendenbegünstigungsbescheidet durch das BMF sind. Dadurch kann jede Spende an die Foundation gemäß §4 EstG voll absetzbar. In den letzten 25 Jahren wurden über 300 Sportler:innen unterstützt und rd. Ꞓ 3,5 Mio. gefundet.
Spendenkonto:
Franz Klammer Foundation, Volksbank Wien
IBAN: AT97 4300 0414 0197 6000; BIC: VBWIATW1
Über Gunnar Prokop:
Geb. 11. Juli 1940; verheiratet mit Liese Prokop (verstorben 2006)
Trainer von Ehefrau Liese Prokop, Silbermedaille Olympia 1968 Fünfkampf, EM Titel Fünfkampf 1969
Trainer von Maria Sykora (Hallen EM Gold, EM-Bronze)
Meister mit Hypo Niederösterreich von 1977 bis 2010 (33 Meistertitel en suite)
8x Champions League Sieger mit Hypo Niederösterreich
ÖHB Frauen Nationalteam belegte unter seiner Delagationsleitung bei Olympia Platz 5 (1992 Barcelona, 2000 Sydney) und Platz 6 (1984 Los Angeles)
Gründer des BSFZ Südstadt 1975
Mitbegründer der Liese Prokop Privatschule
Rückfragen & Kontakt
Franz Klammer Foundation
Mag. Christoph Schuh
Generalsekretär
