Welt-Anti-Doping-Agentur: Sport-Staatssekretärin Schmidt gratuliert Michael Cepic

Wien (OTS) - 

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt gratuliert Michael Cepic, der – wie bereits 2022 – erneut als einer von zwei Vertreter:innen der europäischen Nationalen Anti-Doping-Organisationen in die WADA NADO Expert Advisory Group (EAG) für die Periode 2026–2028 gewählt wurde. Cepic ist Geschäftsführer der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria (NADA). Die NADA ist für die Bekämpfung von Doping im Sport in Österreich verantwortlich. Sie führt Dopingkontrollen, Präventionsprogramme und Aufklärungsarbeit durch und setzt nationale sowie internationale Anti-Doping-Regelwerke um.

„Mit der Wiederwahl von Michael Cepic ist sichergestellt, dass die österreichische Stimme innerhalb der internationalen Anti-Doping-Community weiterhin Gewicht hat. Österreich bringt damit sein Know-how in die globale Zusammenarbeit gegen Doping ein und stärkt die Sichtbarkeit sowie Umsetzung des österreichischen Anti-Doping-Bundesgesetzes auf internationaler Ebene. Die Herausforderungen im Kampf für sauberen und fairen Sport sind weiterhin groß. Ich wünsche Michael Cepic für seine Arbeit viel Erfolg – im Interesse aller Sportler:innen, die Fair Play als Grundprinzip leben“, erklärt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

