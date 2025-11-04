„Teures Österreich: Was können wir uns noch leisten?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 5. November

Wien (OTS) -

Die Teuerung in Österreich bleibt weiterhin hartnäckig. Für Lebensmittel, Wohnen und Energie muss die heimische Bevölkerung immer tiefer in die Tasche greifen. Die Preise steigen hierzulande wesentlich stärker als in der Eurozone. Gleichzeitig erholt sich die Wirtschaft nach einer langen Phase der Rezession nur langsam und im Staatshaushalt klafft weiterhin ein großes Loch. Die Lohnabschlüsse für Beamte und Handelsangestellte mussten wieder aufgeschnürt werden. Wie lange wird es so noch weitergehen und was muss die Politik tun, damit das Leben in Österreich wieder leistbarer wird?



Reiner Reitsamer begrüßt zur Diskussion über diese und andere Fragen in „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 5. November 2025, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON u. a. Dagmar Belakowitsch (Klubobmann-Stellvertreterin, FPÖ), Klaus Seltenheim (Nationalratsabgeordneter und Bundesgeschäftsführer, SPÖ) und Anna Parr (Generalsekretärin Caritas Österreich).



Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.