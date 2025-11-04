AVISO: Medienführung „Hochwasserschutz in Wien: Baumaßnahmen und Baustoffe“ am 11. November, 10:30 Uhr, in Auhof

Wien (OTS) -

Das Jahrhunderthochwasser 2024 stellte Wiens Hochwasserschutz auf die Probe. Die Rückhaltebecken in Auhof hielten stand. Seither wurden sie erneuert und erweitert, sodass die Stadt nun selbst für ein 5000-jähriges Hochwasser gerüstet ist.

Beton Dialog Österreich, die Interessensgemeinschaft der österreichischen Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller, und die Magistratsabteilung MA 45 – Wiener Gewässer der Stadt Wien laden zum Lokalaugenschein.

Wann: Dienstag, 11. November 2025, 10:30 Uhr

Wo: Rückhaltebecken Auhof, Städtische Wienflussaufsicht, Hauptstraße 3, 1140 Wien (öffentlich erreichbar mit dem Bus 50A vom Bahnhof Hütteldorf – Station Wienflussaufsicht)

Wie der Hochwasserschutz in Auhof verbessert wurde, welche Rolle Beton dabei spielt und wie die MA 45 auf den Klimawandel reagiert, erläutern:

Gerald Loew , Leiter der Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer

, Leiter der Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer Anton Glasmaier , Vorstandsvorsitzender Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Betonfertigteilwerke

, Vorstandsvorsitzender Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Betonfertigteilwerke Haimo Primas, Präsident der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie

Präsident der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie Martin Jank , Geschäftsführer Wiener Gewässer Management

, Geschäftsführer Wiener Gewässer Management Stefan Pagger, Ausführungsplaner PULSE Engineering

Um verbindliche Anmeldung unter kestler@betondialog.at wird ersucht.