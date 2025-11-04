  • 04.11.2025, 13:47:32
  • /
  • OTS0118

AVISO: Medienführung „Hochwasserschutz in Wien: Baumaßnahmen und Baustoffe“ am 11. November, 10:30 Uhr, in Auhof

Wien (OTS) - 

Das Jahrhunderthochwasser 2024 stellte Wiens Hochwasserschutz auf die Probe. Die Rückhaltebecken in Auhof hielten stand. Seither wurden sie erneuert und erweitert, sodass die Stadt nun selbst für ein 5000-jähriges Hochwasser gerüstet ist.

Beton Dialog Österreich, die Interessensgemeinschaft der österreichischen Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller, und die Magistratsabteilung MA 45 – Wiener Gewässer der Stadt Wien laden zum Lokalaugenschein.

Wann: Dienstag, 11. November 2025, 10:30 Uhr

Wo: Rückhaltebecken Auhof, Städtische Wienflussaufsicht, Hauptstraße 3, 1140 Wien (öffentlich erreichbar mit dem Bus 50A vom Bahnhof Hütteldorf – Station Wienflussaufsicht)

Wie der Hochwasserschutz in Auhof verbessert wurde, welche Rolle Beton dabei spielt und wie die MA 45 auf den Klimawandel reagiert, erläutern:

  • Gerald Loew, Leiter der Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer
  • Anton Glasmaier, Vorstandsvorsitzender Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Betonfertigteilwerke
  • Haimo Primas, Präsident der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie
  • Martin Jank, Geschäftsführer Wiener Gewässer Management
  • Stefan Pagger, Ausführungsplaner PULSE Engineering

Um verbindliche Anmeldung unter kestler@betondialog.at wird ersucht.

Rückfragen & Kontakt

Beton Dialog Österreich
Mag. Petra Kestler

Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0676 / 307 50 33
E-Mail: kestler@betondialog.at
Website: https://www.betondialog.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BDG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright