  04.11.2025, 13:46:02
FPÖ – Vilimsky: „Das unerträgliche Serbien-Bashing muss endlich ein Ende haben!“

Fortschritte Serbiens müssen auch von der EU anerkannt werden

Wien (OTS) - 

„Im Zuge des heute vorgestellten jährlichen Erweiterungsplans wurde einmal mehr deutlich, wie irrational und scheinheilig die EU den Erweiterungsprozess behandelt“, erklärte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament. „Während Länder wie Albanien und die Ukraine über alle Maßen gelobt und deren Bemühungen in höchsten Tönen gepriesen werden, wird Serbien erneut ausschließlich kritisiert“, so Vilimsky weiter.

Offensichtlich spiele es für Brüssel keine Rolle, welche tatsächlichen Fortschritte ein Land erzielt – entscheidend sei einzig, ob es der EU gegenüber bedingungslosen Gehorsam zeige. „Korruption und Krieg in der Ukraine werden scheinbar stillschweigend hingenommen, während es in Serbien bereits als Skandal gilt, wenn man sich gegenüber den EU-Institutionen kritisch äußert. Das hat nichts mit Demokratie oder Meinungsfreiheit zu tun, sondern ist Ausdruck von Ignoranz und Doppelmoral“, betonte Vilimsky.

„Es ist höchste Zeit, dass Serbien als der Partner behandelt wird, der es tatsächlich ist: ein starker, ambitionierter und vor allem verlässlicher Akteur in der Westbalkanregion“, so der freiheitliche Politiker. „Die Tatsache, dass die EU das weiterhin verkennt, ist ein Armutszeugnis für den gesamten Erweiterungsprozess und zeigt einmal mehr, wie unglaubwürdig und lächerlich die Beitrittsverhandlungen mittlerweile geworden sind“, schloss Vilimsky.

