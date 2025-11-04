Highlights auf ORF KIDS ab 5. November: „Die Superklasse“ in Kärnten und Start für den Bücherschwerpunkt mit „Checkbox“

Wien (OTS) -

Viel Neues zu entdecken gibt es auf ORF KIDS für das jüngste Publikum: „Die Gartenpiraten“ beschäftigen sich am 5. November 2025 in einer neuen Folge mit Wasserpflanzen. „Hallo, was machst du?“ fragt am 7. November eine Sportreporterin, und um „Passwörter“ geht es bei den „Cyberkids“ in einer neuen Ausgabe am 9. November. Die „BOX“ hält jede Folge von Montag bis Samstag einige Überraschungen bereit und liefert neue Bastelideen, Rezepte oder spannende Experimente – diesmal geht’s etwa am 7. November um Laternen. Außerdem sorgt „Die Superklasse“ am 8. November in der letzten Vorrunde für Spannung: Wer schafft es ins Semifinale? Fanny Stapf und Stefan Gruber begrüßen ab 8.35 Uhr im Stream und on demand die vierten Klassen der VS St. Michael und VS St. Georgen in Kärnten, die mit Wissen und Kreativität um den Aufstieg in die nächste Runde spielen. „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ kürt am 9. November im Staffelfinale den Sieger oder die Siegerin.



Außerdem startet ab 9. November auf ORF KIDS und in der ORF-KIDS-App anlässlich der Buch WIEN, die ab 12. November stattfindet, ein besonderer Bücherschwerpunkt mit einer Folge des neuen Wissensmagazins „Checkbox“ mit Fanny Stapf (9. November), einer neuen Folge des Talkformats „Was geht?“ zum Thema Geschichten (11. November), einem ganz neuen „Bilderbuchkino“ (16. November) und – exklusiv in der ORF-KIDS-App – neuen „MINI Spezial“-Ausgaben rund um das Thema Buch ab 10. November.



Zusätzlich bieten kids.ORF.at und die ORF-KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „Yoga Kids“, „Sport ABC“, „OHA! Das will ich wissen“, „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“ und „Tolle Tiere“ bis zu „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS. Serienweise Unterhaltung gibt es u. a. mit „Kiwi“, „King Julien“, „Die Schlümpfe“ und tollen Kinohits zum Wiedersehen.



„Die Superklasse“ in Kärnten am 8. November ab 8.35 Uhr mit den vierten Klassen der VS St. Michael und VS St. Georgen



„Die Superklasse“ macht diesmal Station in Kärnten. Es treten die vierte Klasse der VS St. Michael und (Team Blau) gegen die vierte Klasse der VS St. Georgen (Team Gelb) an. Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein. Die Schüler:innen aus Kärnten müssen sich in den Spielen „Gedächtnisbaustelle“, „Maßarbeit“, „Kluge Köpfe – Wahr oder Falsch?“ und „Ringuhrwerk“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen. „Die Superklasse“ ist ab 8.35 Uhr im Stream und on demand via kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App abrufbar.

Ab 15. November wird es dann besonders spannend – die Vorrundensieger aus dem Burgenland (VS Eisenstadt), Niederösterreich (VS Ruprechtshofen) und Wien (VS Pfeilgasse) kämpfen in der ersten von drei Semifinalrunden um den Aufstieg ins große Finale.



Bücherschwerpunkt auf ORF KIDS und in der ORF-KIDS-App anlässlich der Buch Wien



Passend zur Buch Wien, die vom 12. bis 16. November über die Bühne geht, ist auch ORF KIDS in Leselaune. Alles rund ums Buch gibt es als Schwerpunkt auf ORF KIDS und in der ORF-KIDS-App zu finden:



In der ersten Folge des neuen Wissensmagazins „Checkbox“ mit Fanny Stapf dreht sich am 9. November (ab 8.35 Uhr) auf ORF KIDS und in der ORF-KIDS-App alles um das Thema Bücher. Wie haben die ersten Bücher ausgehen und wie ist eigentlich die Schrift entstanden? – „Checkbox“ liefert die Antworten und macht schlauer in wenigen Minuten.



In einer neuen Folge „Was geht?“ am 11. November dreht sich, passend zum Thema Buch, alles um Geschichten. Pädagogin Melanie Österreicher taucht in die Welt der Fantasie ein und zeigt, wie Geschichten schlauer, kreativer und sogar mutiger machen können.



Ein besonderes, von ORF KIDS eigens produziertes Kultur-Highlight gibt es am 16. November im Rahmen des ORF-KIDS-Bücherschwerpunkts. Gemeinsam mit Marc Bruckner, Nicolai Gruninger und Elisabeth Pöcksteiner von GLANZ.STÜCKE hat die ORF-KIDS-Redaktion ein „Bilderbuchkino“ gestaltet. Mit viel Musik bringen sie das Buch „Gig Gürtelmull machts anders“ von Nicole Pirker und Clara Frühwirth (Vermes Verlag) stimmungsvoll auf die Bühne.



Die ORF-KIDS-App bietet außerdem ab 10. November exklusive „MINI Spezial“-Ausgaben rund um das Thema Buch mit Antworten auf die Frage: Wie wird ein Buch geschrieben, gedruckt und gebunden?