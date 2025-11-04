FPÖ – Kassegger: „Mit völlig verfehlter EU-Politik droht nächste Gaspreisexplosion!“

Wien (OTS) -

Angesichts der Ankündigung Katars, aufgrund des EU-Lieferkettengesetzes kein Flüssiggas mehr nach Europa zu liefern, warnte heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger vor einer weiteren Gaspreisexplosion: „Wenn Katar kein Gas mehr liefert, dann gehen die Preise regelrecht durch die Decke. Angesichts der schon jetzt extrem teuren Energiepreise, der Insolvenzwelle und der hohen Arbeitslosigkeit wären die Folgen sowohl für Unternehmen als auch für Privathaushalte katastrophal. Die Verlierer-Ampel darf daher nicht weiter in Brüssel mit bloßen Lippenbekenntnissen am Lieferkettengesetz herumdoktern, sondern muss für dessen sofortige Rücknahme sorgen! Die vollkommen verfehlte EU-Energiepolitik ist nichts anderes als ein Wirtschafts- und Wohlstandskiller!“

Kassegger erinnerte daran, dass zehn Prozent des europäischen Gasbedarfs aus Katar gedeckt würden, 17 Prozent würden aus Russland stammen, das ab 2027 von der EU mit einem Importstopp belegt werde. „In ihrem Wahn, das Weltklima retten zu wollen und ihre moralischen Maßstäbe bevormundend über andere Länder zu stülpen, schlagen die EU-Eliten und die ihnen willfährig untergebenen Regierungen zwei wichtigen Lieferanten, die rund dreißig Prozent des europäischen Gasbedarfs abdecken, die Tür vor der Nase zu. Die Rechnung dafür zahlen aber nicht sie, sondern unsere Bevölkerung, die ohnehin bereits durch die Teuerung finanziell regelrecht ausblutet“, so der freiheitliche Energiesprecher.

Die Wettbewerbsfähigkeit und der Wohlstand der Menschen würden aus rein ideologischen Gründen geopfert, während das Brüsseler Establishment die EU-Staaten in die völlige Abhängigkeit nur eines einzigen Lieferanten – der USA – treibe: „Unser Land gehört bereits jetzt zu den EU-Ländern mit den höchsten Gaspreisen. Wenn ÖVP-Minister Hattmannsdorfer und die Verlierer-Ampel weiter jeden Unsinn aus Brüssel abnicken, dann zerstören sie unsere Wirtschaft, den Standort und den hart erarbeiteten Wohlstand im Land weiter und das mit purer Absicht!“