  • 04.11.2025, 12:34:32
  • /
  • OTS0105

Marchetti: „Strikte Konsequenzen für Integrationsverweigerer sorgen für Fairness und schieben Missbrauch einen klaren Riegel vor“

Verschärfung der Sozialhilfe in Niederösterreich muss ein Vorbild für alle Bundesländer sein

Wien (OTS) - 

„Strikte Konsequenzen für Integrationsverweigerer sorgen für Fairness und schieben Missbrauch einen klaren Riegel vor. Mit der neuen Verschärfung der Sozialhilfe in Niederösterreich werden künftig arbeits- und integrationsunwillige Personen konsequent sanktioniert. Wer arbeitet, darf schließlich nicht der Dumme sein. Denn Leistung muss sich am Ende des Tages immer mehr lohnen als das Leben von Sozialleistungen. Als Volkspartei stehen wir mit unseren christlich-sozialen Werten fest an der Seite jener, die wirklich Hilfe brauchen, jedoch werden wir sicher keinen Missbrauch dulden. Unser Sozialsystem darf kein Selbstbedienungsladen sein, weshalb es geschützt werden muss, damit Unterstützung dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Dass allein im Jahr 2024 mehr als 12.000 Asylwerber, Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und Vertriebene ihre kostenlos zur Verfügung gestellten Deutschkurse abgebrochen haben, ist ein alarmierendes Signal. Es ist ein klares Zeichen, dass es Reformen braucht. Deshalb hat die Volkspartei einen ersten wichtigen Schritt mit dem verpflichtenden Integrationsprogramm ab Tag 1 gesetzt. Damit werden harte Sanktionen für jene gesetzt, die sich weigern, an ihrer eigenen Integration mitzuwirken. Denn nur wer unsere Landessprache spricht, kann arbeiten, Verantwortung übernehmen und Teil unserer Gesellschaft werden. Wer Integration verweigert, muss mit harten Konsequenzen rechnen und darf nicht auf Kosten der Leistungsträger erhalten werden“, so Marchetti abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright