Medienminister und Vizekanzler Babler will verbindliche Regeln für Big-Tech

Wien (OTS) -

Im Rahmen des informellen Treffens der europäischen Medienminister:innen in Kopenhagen unterstrich Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler die große Bedeutung freier, unabhängiger Medien für stabile und starke Demokratien.

„Der politische Druck auf einzelne Journalist:innen und auf ganze Medienhäuser steigt auch in Europa. Gleichzeitig ist der Medienkonsum durch Digitalisierung im Wandel begriffen, was zu hohem finanziellen Druck und damit zu wirtschaftlicher Abhängigkeit führt. Diesem Trend müssen wir in den einzelnen Mitgliedsstaaten aber auch auf europäischer Ebene entschlossen entgegentreten. Freie Medien müssen um der Demokratie willen geschützt werden“, so Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler.

In den Working Sessions, in denen die EU-Minister:innen Fragen zum Thema „Schutz verlässlicher Informationen im digitalen Zeitalter“ diskutierten, betonte Babler die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Strategie im Umgang mit den großen Social-Media Plattformen.

„Wer sich heute informieren will, greift immer seltener zur gedruckten Zeitung. Wir konsumieren unsere Nachrichten digital und in den sozialen Medien. Dort stehen oft nicht die Fakten und eine objektive Berichterstattung im Vordergrund. Für Big-Tech Unternehmen zählt vor allem eines: die Reichweite“, so Babler, und weiter: „Professionelle journalistische Arbeit, die ethischen und rechtlichen Standards verpflichtet ist, weicht polarisierenden, reißerischen und emotionsgeladenen Inhalten - verstärkt durch die intransparenten Algorithmen der Plattformen. So verschieben sich in weiterer Folge auch die Werbemittel – weg von den Redaktionen hin zu den großen Social-Media Plattformen.“

Bestehende rechtliche Grundlagen, wie der Digital Service Act, das Europäische Medienfreiheitsgesetz oder die E-Commerce-Richtlinie seien zwar eine gute Grundlage, reichten aber laut Babler nicht aus. In der Plenarsitzung bekräftigte der Medienminister daher die Notwendigkeit eines effektiven europäischen Rechtsrahmens: