Mitsubishi Elevance Concept als wegweisende Vision

Wien/Tokio (OTS) -

Mit dem Mitsubishi Elevance Concept stellte Mitsubishi Motors Corporation auf der Japan Mobility Show 2025 ein elektrifiziertes Crossover-SUV vor, das hochmodernes Design mit Technologie auf höchster Stufe kombiniert. Das Mitsubishi Elevance Concept ist nicht nur Ausdruck höchster Innovationskraft, sondern symbolisiert darüber hinaus Abenteuerlust wie auch Mobilität im Einklang mit der Umwelt.

PHEV-Technologie auf höchster Stufe

Das Herzstück des Mitsubishi Elevance Concept ist das integrierte Plug-in-Hybrid-System mit S-AWC: Eine Traktionsbatterie mit großer Kapazität in Kombination mit einem hocheffizienten Benzinmotor sorgt für maximale Effizienz. Um den CO2-Verbrauch so gering wie möglich zu halten, kann der integrierte Benzinmotor kohlenstoffneutrale Kraftstoffe zum Antrieb des Fahrzeugs nutzen.

Die Fahrdynamik des Mitsubishi Elevance Concept wird durch das Super-All Wheel Control-System (S-AWC) geregelt. Radnabenmotoren an der Vorderachse verbessern die Lenkstabilität; die aktive Giersteuerung (AYC) an der Hinterachse sorgt für eine kraftvolle Antriebskraft. Durch die Steuerung der Traktionskontrolle an jedem einzelnen Rad unterstützt das System die Geländegängigkeit zusätzlich.

Exterieurdesign inspiriert vom Luxe Adventurer Concept

Das Mitsubishi Elevance Concept verkörpert ein futuristisches SUV-Design, das Eleganz und Kraft in Einklang bringt. Die Front wird durch eine weiterentwickelte Interpretation des charakteristischen Mitsubishi „Dynamic Shield” geprägt. In Kombination mit einem Frontgrill in dreidimensionaler Wabenstruktur – dieses Muster prägt bereits das Frontdesign des neuen Eclipse Cross – vermittelt die Front maximale Raffinesse sowie höchste Eleganz.

Das Karosseriedesign ist majestätisch und imposant, mit Charakterlinien, die sich von den Scheinwerfern zu den Seitenlinien erstrecken und in durchgehenden Linien bis zu den Rückleuchten verlaufen. Durch die Absenkung der Seitenfenster unterhalb der Charakterlinien können die Passagiere während der Fahrt die umgebende Landschaft in vollen Zügen genießen.

Das Fahrzeug ist zudem für das Ziehen von Anhängern ausgelegt und bietet die Möglichkeit, luxuriöse Glamping-Erlebnisse zu schaffen. Die gespeicherte Energie des PHEV-Systems kann darüber hinaus zum Laden von externen Geräten genutzt werden. Damit präsentiert sich das Elevance Concept als vielseitiger Begleiter für Abenteuer in der Natur.

Interieur mit intelligente AI Co Driver-Funktion

Der kapselartige Innenraum ist großzügig gestaltet und bietet ausreichend Platz für bis zu sechs Passagiere, wobei hochwertige Materialien und ein durchdachtes Design für maximalen Komfort sorgen. Das einheitliche Innenraumdesign vermittelt optisch ein Gefühl von Komfort und Raffinesse. Die hypermoderne Instrumententafel verfügt über einen Monitor, der sich vollständig von der Fahrer- bis zur Beifahrerseite erstreckt und dem Fahrer einen intuitiven Überblick über alle wichtigen Fahrzeuginformationen gibt.

Das Mitsubishi Elevance Concept verfügt über einen sogenannten AI Co Driver, der auf dem LCD-Bildschirm im Lenkrad sowie im Armaturenbrett angezeigt wird. Der AI Co Driver unterbreitet dem Fahrer personalisierte Zielvorschläge, die auf dessen individuellen Lebensstil und Vorlieben zugeschnitten sind. Außerdem nutzt die Funktion KI-Technologie, um die Umgebungsbedingungen und den Fahrzeugstatus in Echtzeit zu analysieren und empfiehlt auf Grundlage der Straßenverhältnisse die optimalen Fahrmodi. Dies erhöht die Sicherheit und sorgt für ein sichereres und beruhigendes Fahrerlebnis.

Wegweisende Vision für die Zukunft

Das Mitsubishi Elevance Concept stellt einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung von Mitsubishi Fahrzeugen dar. Die Fusion von Elektrifizierung, Komfort und Abenteuerlust in einem einzigen Fahrzeug gilt als zentrale Vision für zukünftige Modelle. Mit seiner innovativen Technologie und dem Fokus auf nachhaltige Mobilität setzt Mitsubishi Motors neue Maßstäbe für die Zukunft des Fahrens – eine wegweisende Vision, um Mobilität auch in Zukunft weiter zu optimieren.