L 2097 Sparbach Süd – Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Die Fahrbahn der Landesstraße L 2097 im südlichen Bereich von Sparbach, Gemeinde Hinterbrühl, wurde auf einer Länge von rund 570 Metern umfassend saniert. Auf einer Fläche von etwa 4.400 Quadratmetern wurde die bestehende Fahrbahndecke abgefräst und anschließend mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Die Gesamtkosten der Fahrbahnsanierung in Höhe von rund 175.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Das Projekt wurde umgesetzt, da die Fahrbahn der L 2097 im Süden von Sparbach aufgrund ihres Alters und bestehender Schäden – wie Verdrückungen und Spurrinnen – nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach. Aus diesem Grund beschloss der NÖ Straßendienst die Sanierung des Abschnittes von Kilometer 1,000 bis Kilometer 1,564.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at