FPÖ – Deimek: „NEOS-Erfinder Haselsteiner ist Totengräber der heimischen Bahnindustrie!“

Wien (OTS) -

Als „massiven Angriff auf den heimischen Wirtschaftsstandort und industriepolitischen Offenbarungseid“ kritisierte heute FPÖ-Bahn- und Digitalisierungssprecher NAbg. Dipl.-Ing. Gerhard Deimek die erstmalige Zulassung von Zügen des chinesischen Staatskonzerns CRRC auf Österreichs Schienen für die private Westbahn. Hauptverantwortlich dafür sei der Westbahn-Aktionär und NEOS-Financier Hans Peter Haselsteiner.

Für Deimek sei dies ein weiterer Beweis für die Österreich-Feindlichkeit der Pinken: „Der NEOS-Erfinder und Milliardär Hans Peter Haselsteiner entpuppt sich einmal mehr als Totengräber der österreichischen Wirtschaft. Während heimische Betriebe wie Siemens Weltklasse-Züge produzieren und tausende Arbeitsplätze in Österreich sichern, holt Haselsteiner für den Profit chinesisches Material ins Land. Hier wird kaltschnäuzig Wertschöpfung vernichtet und der Ausverkauf unserer Schlüsselindustrien vorangetrieben. Das ist die Globalisten-Agenda der NEOS in Reinkultur: Profite für Superreiche, Arbeitslosigkeit für die heimische Bevölkerung.“

Besonders stoße Deimek die Scheinheiligkeit der NEOS auf: „Der eigentliche Treppenwitz der Geschichte ist aber die unfassbare Doppelmoral der Pinken. Sie werfen der FPÖ eine angebliche Russland-Nähe vor, während ihr Gründervater Haselsteiner mit seiner Strabag nicht nur halb Sotschi für Putin gebaut, sondern auch jahrelang beste Geschäfte mit russischen Oligarchen gemacht hat. Wasser predigen und Wein trinken – das ist das einzige Prinzip, dem diese Partei folgt.“

Der FPÖ-Digitalisierungssprecher warnte vor den langfristigen strategischen Folgen: „Hier wird einem staatlich subventionierten chinesischen Giganten der europäische Markt auf dem Silbertablett serviert und damit die heimische Bahnindustrie massiv geschwächt. Das ist eine offene Kriegserklärung an die europäischen Hersteller und gefährdet heimische Arbeitsplätze. Haselsteiner opfert die Zukunft unserer Bahnindustrie für seinen kurzfristigen Profit.“

Abschließend erklärte Deimek: „Wir Freiheitliche werden dem Ausverkauf heimischer Interessen nicht tatenlos zusehen. Es braucht eine Politik, die ‚Made in Austria‘ schützt und nicht dem globalistischen Profitstreben opfert. Wer NEOS wählt, wählt die Zerstörung unseres Wirtschaftsstandorts und die Auslieferung an fremde Mächte. Nur eine starke FPÖ wird diesem Treiben ein Ende setzen!“