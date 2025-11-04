  • 04.11.2025, 11:58:32
  • /
  • OTS0096

Kugler: Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine in einstimmigem Antrag klar verurteilt

ÖVP-Menschenrechtssprecherin: Neutralität bedeutet nicht Gleichgültigkeit

Wien (OTS) - 

„Die Berichte über systematische Kriegsverbrechen sowie Menschenrechtsverletzungen in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine sind erschütternd. Im Menschenrechtsausschuss haben wir diese einstimmig verurteilt und uns für die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen auf internationaler Ebene ausgesprochen“, betont ÖVP-Menschenrechtssprecherin Gudrun Kugler im Rahmen der Ausschusssitzung. Der entsprechende, einstimmig angenommene Entschließungsantrag fordert die Außenministerin dazu auf, sich weiterhin klar gegen diese Verbrechen auszusprechen und sich dafür einzusetzen, dass die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden.

„Die von den Vereinten Nationen und der OSZE dokumentierten Gräueltaten – darunter außergerichtliche Hinrichtungen, Folter, Misshandlungen und das Verschwindenlassen von Zivilisten und Kriegsgefangenen – müssten konsequent aufgearbeitet und strafrechtlich verfolgt werden. Neutralität heißt nicht, dass wir wegsehen, wenn grundlegende Menschenrechte mit Füßen getreten werden - Österreichs Stimme für Menschenrechte und Gerechtigkeit muss klar und unmissverständlich sein,“ so Kugler.

Kugler abschließend: „Wir stehen fest an der Seite der Menschenrechte, der Humanität und des Friedens. Durch diesen Antrag unterstützt Österreich die Dokumentation und Verfolgung der Kriegsverbrechen aktiv und intensiviert die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright