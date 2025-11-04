Jörg Weissmann neuer Leiter der Gruppe Innere Verwaltung des Amtes der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Jörg Weissmann wurde in der heutigen Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung zum neuen Leiter der Gruppe Innere Verwaltung (IVW) des Amtes der NÖ Landesregierung sowie gleichzeitig zum Leiter der Abteilung Gemeinden (IVW3) bestellt. Beide Bestellungen treten mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2025 in Kraft. Er folgt damit auf Anna-Margaretha Sturm, die ihren Ruhestand antreten wird.

Der im Jahr 1972 geborene Jörg Weissmann absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und trat nach seiner Gerichtspraxis im Jahr 2002 in den niederösterreichischen Landesdienst ein. Nach Tätigkeiten an den Bezirkshauptmannschaften Gänserndorf und Korneuburg wechselte er 2007 in die Abteilung Soziales des Amtes der NÖ Landesregierung. Von 2008 bis 2017 war Weissmann im Büro von Landeshauptmann Erwin Pröll tätig, von 2017 bis 2025 im Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.