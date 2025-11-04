AiNet baut bei IPTV-Angebot auf austrostream von Big Blue Marble

Wien (OTS) -





Judenburger Kabel-TV-Anbieter setzt für sein IPTV-Angebot auf die innovative TV-as-a-Service-Plattform des internationalen Streaming-Experten

Big Blue Marble präsentiert austrostream auf den Cable Days in Linz

Big Blue Marble treibt den Ausbau von TV-Streaming in Österreich weiter voran: Mit AiNet, Tochterunternehmen der Stadtwerke Judenburg AG, baut nun ein weiterer, regionaler Anbieter von Internet-, TV- und Telekommunikationslösungen auf die TV-as-a-Service-Plattform austrostream.

Nach nur wenigen Wochen, in denen AiNet und Big Blue Marble die neue TV-Plattform gemeinsam aufgesetzt haben, war die Plattform live. Wer also in der Obersteiermark ab sofort eines der neuen IPTV-Angebote von AiNet nutzt, schaut Fernsehen über austrostream via App auf Smart-TVs und profitiert von modernster User Experience und digitalen TV-Features wie Aufnahme- oder 7-Tage-Replay-Funktion.

„Wir haben mit minimalem Aufwand unter unserer eigenen Marke unser Angebot um ein attraktives, hochwertiges und modernes TV-Streaming-Erlebnis erweitert und damit einen echten Meilenstein gesetzt – für uns und für die gesamte Region“, erklärt Dietmar Leitner, Geschäftsführer von AiNet.

IPTV-Plattform für das Murtal

Seit über 25 Jahren sorgt AiNet für leistungsstarke Internet-, TV- und Telekommunikationslösungen im Murtal. Mit Big Blue Marble geht der regionale Dienstleister nun nicht nur einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft, sondern setzt auch auf einen Partner, der technologische Expertise mit Zuverlässigkeit verbindet, wie Thomas Langsenlehner, Chief Customer Officer von Big Blue Marble, betont: „Wir bauen auf die Erfahrung von mehr als 20 Jahren in der Content-Distribution und sind verlässlicher Partner für Streamingthemen bei vielen Kunden weltweit. Mit unserer TV-as-a-Service-Plattform ermöglichen wir professionelles, modernes IPTV auf einer gemeinsamen Plattform, die wir laufend mit unseren Partnern weiterentwickeln – und das überzeugt.“

Hinter austrostream verbirgt sich eine flexible Komplettlösung, die speziell auf die Bedürfnisse von NetzbetreiberInnen zugeschnitten ist. Es ist alles enthalten, was benötigt wird, um ein attraktives TV-Produkt im eigenen Look & Feel auszurollen: die Plattform, Content-Pakete, Hardware in Form von Android-TV-basierten Set-Top-Boxen sowie Betrieb und Support.

Das Erlebnis Fernsehen für alle greifbar zu machen, steht im Zentrum aller Entscheidungen. So bietet die TV-as-a-Service-Plattform eine intuitive, personalisierte User Experience. KI-basierte Content-Empfehlungen sorgen dafür, dass AbonnentInnen ihre Lieblingsinhalte stets griffbereit haben und auf Basis dieser auf neue Inhalte aufmerksam gemacht werden.

Zudem erhält AiNet bei austrostream regelmäßige Reportings und Analysen. Diese schaffen einen transparenten Einblick in die Art und Weise, wie die Plattform von den AbonnentInnen genutzt wird. So können fundierte, datenbasierte Entscheidungen getroffen werden, um das eigene TV-Produkt laufend zu verbessern.

austrostream auf den Cable Days in Linz

Ganz im Zeichen der TV-as-a-Service Plattform austrostream steht der Auftritt von Big Blue Marble bei den Cable Days in Linz, einem der bedeutendsten Branchenevents für Kabel-TV-, Breitband- und Content-Anbieter in Österreich. Am 4. und 5. November 2025 haben im Design Center Interessierte die Gelegenheit, die innovative IPTV-Plattform live zu erleben und sich einen Eindruck von den Vorteilen und der Zukunftsfähigkeit dieses TV-as-a-Service-Angebotes von Big Blue Marble zu verschaffen. Big Blue Marble CEO Michael Wagenhofer wird dabei am 4. November um 16 Uhr zudem am Branchentalk mit dem Titel „Wie bleibt TV & Radio dynamisch und relevant“ teilnehmen.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist eine internationale Medientechnologiemarke, die ihren Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com