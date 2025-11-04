  • 04.11.2025, 11:49:32
  • /
  • OTS0091

Kulturpreis Vorarlberg 2025: Vorstellung der Nominierten im ORF Vorarlberg

Hochkarätiger klassischer Gesang am 11. November um 18.00 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Wien (OTS) - 

Veronika Dünser, Lea Elisabeth Müller, Isabel Pfefferkorn, Corinna Scheurle und Achim Schurig sind die fünf Nominierten für den „Kulturpreis Vorarlberg 2025“, die am Dienstag, dem 11. November 2025, um 18.00 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ihre Gesangskunst präsentieren.

Insgesamt 15.000 Euro Preisgeld

Der „Kulturpreis Vorarlberg“ – gestiftet von Casino Bregenz und Dornbirner Sparkasse – wird heuer zum elften Mal vergeben. Die zu prämierende Sparte wird jedes Jahr neu definiert, im Jahr 2025 steht die Kategorie „Klassischer Gesang“ im Mittelpunkt. Mit einem Hauptpreis von 10.000 Euro und zwei Anerkennungspreisen zu je 2.500 Euro werden junge Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler gefördert. Projektpartner für das Juryverfahren und die Bewerbung sind das Land Vorarlberg und der ORF Vorarlberg. Nominiert wurden die Künstlerinnen und Künstler durch die Kunstkommission des Landes Vorarlberg.

Hochkarätige Fachjury

Direkt anschließend an die Darbietung tagt die international besetzte Fachjury über die Vergabe der Preise. Die Jury besteht aus Jaakko Kortekangas von den Bregenzer Festspielen, Susanne Schmidt vom Opera Ballet Vlaanderen (Antwerpen und Gent) sowie Antonia Frey und Stefan Ritzenthaler von der J. S. Bach-Stiftung (St. Gallen). Moderiert wird das Juryverfahren von Claudia Voit (Kulturamtsleiterin Land Vorarlberg). Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger und die feierliche Preisverleihung finden am 24. November im Casino Restaurant Falstaff im Rahmen eines großen Galaabends statt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der Kulturpreis Vorarlberg zeigt heuer, wie facettenreich die junge klassische Gesangsszene unseres Landes ist. Beeindruckende Talente treffen auf eine hochkarätige Jury. Die fünf Nominierten präsentieren im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg ihre Gesangskunst auf ganz hohem Niveau und lassen das Publikum Professionalität und Leidenschaft spüren.“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright