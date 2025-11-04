  • 04.11.2025, 11:46:33
Riesneralm Donnersbachwald präsentierte nachhaltige Energieinnovation auf internationalem Parkett

Die Riesneralm Donnersbachwald wurde eingeladen, auf der internationalen Fachkonferenz HYDRO 2025 in Thessaloniki (Griechenland) ihr Beschneiungs-E-Werk zu präsentieren.

Unmiitelbar nach dem Vortrag die Verantwortlichen der Riesneralm Bergbahnen/Donnersbachwald
Donnersbachwald/Thessaloniki (OTS) - 

Damit vertrat das steirische Skigebiet nicht nur Österreich, sondern auch die alpine Tourismusregion als Vorreiter in Sachen nachhaltiger Energieversorgung und innovativer Beschneiungstechnologie.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand das Beschneiungs-E-Werk der Riesneralm – ein Projekt, das als Pionierleistung für ressourcenschonende Energiegewinnung bei gleichzeitiger Beschneiung, im alpinen Raum gilt. Das System ermöglicht es, Energie für die Beschneiungsanlagen umweltfreundlich zu erzeugen und zu verwerten, wodurch der Betrieb nicht nur effizienter, sondern auch ökologisch verträglicher gestaltet wird.

„Wir freuen uns außerordentlich über die Einladung zur HYDRO 2025. Sie ist eine große Anerkennung für unsere langjährige Arbeit im Bereich nachhaltiger Infrastruktur und technischer Innovation“, betont Erwin Petz, Geschäftsführer der Riesneralm Bergbahnen. „Es zeigt, dass wir mit unserem Engagement für eine umweltbewusste Zukunft im Wintersport international wahrgenommen werden.“

Die HYDRO-Konferenz gilt als eine der bedeutendsten internationalen Plattformen für Fachleute aus den Bereichen Wasserkraft, Energie- und Umwelttechnik. Jährlich kommen Expertinnen und Experten aus aller Welt zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen, Technologien und Best-Practice-Beispielen auszutauschen.

Mit der Teilnahme an dieser renommierten Veranstaltung beweist die Riesneralm einmal mehr, dass Nachhaltigkeit, technischer Fortschritt und touristische Attraktivität kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig stärken. „Wir möchten zeigen, dass verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit der Natur und ein attraktives Wintersportangebot Hand in Hand gehen können“, so Petz abschließend.

Genau für diese Firmenphilosophie und das innovative Beschneiungs-E-Werk, wurde die Riesneralm am 26. September 2025 im Rahmen der Siegerehrung des „Internationalen Skiareatests“ in Kitzbühel, mit dem „GREEN MOUNTAIN AWARD“ ausgezeichnet.

