NÖVOG ist erneut ein „Great Place to Work“

St. Pölten (OTS) -

Die NÖVOG Gruppe wurden vom gleichnamigen Institut zum dritten Mal mit dem Arbeitgeberzertifikat „Great Place to Work“ ausgezeichnet. Basis der Re-Zertifizierung war eine anonyme Befragung aller Mitarbeiter der NÖVOG Gruppe im Herbst 2025. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet „Great Place to Work“ mit erfolgreichen Unternehmen aller Branchen auf der ganzen Welt zusammen mit dem Ziel, jene Arbeitgeber mit besonders guter Arbeitsplatzkultur vor den Vorhang zu holen.

„Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist uns ein Herzensanliegen, denn wer gerne zur Arbeit geht, macht seinen Job auch gut. Und genau das spiegelt sich dann in der Fahrgastzufriedenheit wider. Ich freue mich sehr, dass auch unsere NÖVOG Gruppe als neue niederösterreichische Mobilitätsgesellschaft dieses Zertifikat tragen und sich zu Österreichs attraktivsten Arbeitgebern zählen darf“, so Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Mitarbeiter gaben „ihrem“ Unternehmen ein hervorragendes Feedback: 95 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei der NÖVOG einen sehr guten Arbeitsplatz haben. Neun von zehn Mitarbeitern möchten noch lange im Unternehmen tätig sein und heben besonders den starken Teamgeist hervor. Ebenfalls neun von zehn Befragten empfehlen die NÖVOG Gruppe als Arbeitgeber aktiv weiter und sind stolz auf die gemeinsam geleistete Arbeit.

Im Jahr 2021 wurde die NÖVOG, damals unter dem Namen Niederösterreich Bahnen, erstmalig mit dem Zertifikat ausgezeichnet. „Gerade nach der Umstrukturierung unseres Unternehmens und der Übernahme des gesamten Regionalbus- und Bedarfsverkehrs in Niederösterreich im Vorjahr, macht uns die Re-Zertifizierung zum ‚Great Place to Work‘ besonders stolz. Das Feedback unserer Mitarbeiter zeigt deutlich, dass es gerade unser Teamgeist und unsere starke Unternehmenskultur sind, die uns erfolgreich durch herausfordernde Zeiten bringen. Mit dem erneuten Zertifikat machen wir unsere gemeinsamen Werte und unsere gelebte Kultur auch nach außen hin sichtbar“, sagen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Great Place to Work® befragt seit über 30 Jahren Mitarbeitende in Unternehmen rund um den Globus zu ihrer Arbeitsplatzerfahrung und gilt als weltweit führend in Sachen Unternehmenskultur, Mitarbeiterbefragung und Employer Branding. Die Arbeitgeber-Gütesiegel von Great Place to Work® stehen für herausragende Arbeitgeber, die geprägt sind von einer vertrauensbasierten und mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur. Diese umfasst Werte wie Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Teamgeist und Stolz. Alle Informationen online auf www.greatplacetowork.at

Seit September 2024 verantwortet die NÖVOG Gruppe mit 450 Mitarbeitenden sechs Bahnen (Mariazellerbahn, Schneebergbahn, Wachaubahn, Waldviertelbahn, Reblaus Express und Citybahn Waidhofen) und zwei Seilbahnen (Gemeindealpe Mitterbach & Schneeberg Sesselbahn) sowie 578 Regionalbuslinien und 14 bedarfsgesteuerte Verkehre in ganz Niederösterreich.