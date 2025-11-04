„Steirischer Harmonikawettbewerb 2025“ im ORF

Wien (OTS) -

„Wer spielt am besten Harmonika in der Steiermark?“ heißt es am Samstag, dem 8. November: Fünf junge Finalistinnen und Finalisten stellen dann beim „Steirischen Harmonikawettbewerb 2025“ ihr außergewöhnliches Können unter Beweis. Eine prominente Fachjury kürt die Gewinnerin oder den Gewinner des traditionellen Wettbewerbs. Der ORF Steiermark überträgt das Ereignis ab 15.30 Uhr live und österreichweit in ORF 2 aus der Steinhalle Lannach. Durch die Sendung führt Moderator Paul Prattes.

Luisa Siebert, Felix Zwantschko, Clemens Bechter, Nico Portenschlager und Andreas Georg Pfleger sind die Finalisten und die Finalistin des „Steirischen Harmonikawettbewerbs 2025“. Aus Dutzenden zehn- bis vierzehnjährigen Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt, werden die fünf jungen Talente bei der Endrunde des traditionellen Wettbewerbs vor Hunderten Besucherinnen und Besuchern vor Ort sowie einem großen ORF-2-Fernsehpublikum live auftreten und jeweils ein Pflicht- und ein Kür-Stück präsentieren. Eine Fachjury ‒ Franz Posch, Klara Mißebner, Michael Weissensteiner und Paul Reicher ‒ hat die schwierige Aufgabe, die einzelnen Darbietungen zu bewerten und den besten Nachwuchs-Harmonikaspieler / die beste Nachwuchs-Harmonikaspielerin der Steiermark zu küren. Auf die ersten beiden Plätze wartet jeweils eine Steirische Harmonika von den Firmen Strasser und Schmidt. Auch die Teilnehmer:innen auf den Plätzen drei bis fünf gewinnen wertvolle Preise.

Der Harmonikawettbewerb live in ORF 2 und auf ORF ON

Das Harmonikawettspiel kann live vor den TV-Bildschirmen miterlebt werden: Ein ORF-Steiermark-Team rund um Regisseur Robert Sturmer ist mit fünf Kameras und einem Übertragungswagen am 8. November in der Steinhalle Lannach und sendet den „Steirischen Harmonikawettbewerb 2025“ mit Moderator Paul Prattes ab 15.30 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON. Elisabeth Eisner gestaltet im Vorfeld Porträts der Finalistinnen und Finalisten, die während der Live-Übertragung zugespielt werden. Zu Gast in der Sendung ist auch der Sieger des „Steirischen Harmonikawettbewerbs 2024“, Philip Pscheidt.

Der „Steirische Harmonikawettbewerb“ findet seit 40 Jahren statt und wird zum 30. Mal im ORF-Fernsehen übertragen.

Die Details zum ‚Steirischen Harmonikawettbewerb 2025“ im Überblick

Die fünf Teilnehmer:innen im Finale

Luisa Siebert aus St. Barbara im Mürztal, 13 Jahre

Felix Zwantschko aus Lannach, 14 Jahre

Clemens Bechter aus St. Peter Freienstein, 14 Jahre

Nico Portenschlager aus Großklein, 14 Jahre

Andreas Georg Pfleger aus Birkfeld, 13 Jahre

Die Jury

Klara Mißebner, Harmonika-Weltmeisterin und ehemalige Gewinnerin des Steirischen Harmonikawettbewerbs

Michael Weissensteiner, Geschäftsführer des Steirischen Volksliedwerks

Paul Reicher, Radio-Steiermark-Volkskulturmoderator

Franz Posch, Moderator „Mei liabste Weis“

„Steirischer Harmonikawettbewerb 2025“

Live aus der Steinhalle Lannach

Sendetermin: Samstag, 8. November, 15.30 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Moderation: Paul Prattes

Regie: Robert Sturmer

Beitragsgestaltung: Elisabeth Eisner

Redaktion: Paul Reicher

Produktionsleitung: Gerd Andreiz