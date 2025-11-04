10 Jahre Loose Tie: Vom Tabu zur Tat – Österreichische Krebshilfe startet in den Männergesundheitsmonat

Wien (OTS) -

Mit einem emotionalen und zugleich humorvollen Abend im The Hoxton Vienna eröffnete die Österreichische Krebshilfe gemeinsam mit zahlreichen Partner:innen und Unterstützer:innen den heurigen Männergesundheitsmonat November. Das Event stand ganz im Zeichen des Jubiläums „10 Jahre Loose Tie“ – jener Aktion, die seit einem Jahrzehnt Männer in ganz Österreich an die regelmäßige Prostatakrebs-Früherkennung erinnert.

Rückblick auf ein Jahrzehnt Bewusstseinsarbeit

Eröffnet wurde der Abend im Auditorium von Kabarettist Gerald Fleischhacker, der seit Beginn als Testimonial und engagierter Mitstreiter für die Aktion an der Seite von Krebshilfe-Geschäftsführerin Mag. Martina Löwe steht. Gemeinsam blickten sie mit Prof. Dr. Paul Sevelda, Dr. Karl Dorfinger und Priv.-Doz. Dr. Anton Ponholzer auf die Entstehung der Aktion zurück.

„Unser Ziel war es von Anfang an, Männer auf sympathische Weise – ohne Angst oder Belehrung – an die Früherkennung zu erinnern“, erklärte Dr. Karl Dorfinger, der gemeinsam mit Dr. Anton Ponholzer im Jahr 2014 die Idee einer Vorsorgekampagne für Männer an die Krebshilfe herangetragen hatte. „Viele Männer haben damals die Untersuchung gemieden – aus Scham, Unsicherheit oder falschem Stolz. Wir wollten zeigen, dass Verantwortung für die eigene Gesundheit nichts mit Schwäche zu tun hat.“

Univ. Prof. Dr. Paul Sevelda, der die Initiative als Präsident der Österreichischen Krebshilfe von Anfang an unterstützte, erinnerte sich an die Anfänge: „Loose Tie war von Beginn an mehr als eine Kampagne. Es war eine Bewegung, die Männer motivieren wollte, aktiv zu werden.“

Für die humorvolle Note des Abends sorgten Günther Lainer, Clemens Maria Schreiner und Magda Leeb, die eigens für das Jubiläum ein kurzes Comedy-Programm gestaltet hatten. Mit viel Witz, Charme und einem Augenzwinkern brachten sie das Publikum zum Lachen – und erinnerten gleichzeitig daran, dass Humor oft der beste Weg ist, über ernste Themen zu sprechen.

Von Handyfotos zu ikonischen Porträts

Wie sich die Aktion auch visuell weiterentwickelte, zeigte der Rückblick auf die Bildsprache der vergangenen Jahre: von spontanen Handyfotos prominenter Männer mit gelockerter Krawatte, bis hin zu den eindrucksvollen Portraits der Fotografin Sabine Hauswirth, die seit 2020 die Visuals der Kampagne prägt.

„Du hast mit deinen Bildern unseren Testimonial-Männern Ausdruck, Stärke und Persönlichkeit gegeben. Und damit auch der gesamten Aktion“, so Löwe bei der Präsentation des Jubiläumsbuches 10 Jahre Loose Tie, das ab sofort erhältlich ist.

Auszeichnung für Engagement und Humor mit Haltung

Im Rahmen des Abends wurde Gerald Fleischhacker von Krebshilfe Präsident Sevelda mit der Krebshilfe Ehrenmünze für sein herausragendes langjähriges Engagement für die Loose Tie-Aktion ausgezeichnet.

„Wenn ich mit einem Lacher dazu beitragen kann, dass mehr Männer diesen Schritt machen, dann hat sich alles ausgezahlt.“, betont Fleischhacker in seiner Dankesrede.

Abschluss mit Musik

Für den musikalischen Ausklang sorgte die Kultband Monti Beton, die mit Klassikern und viel Charme durch den Abend im Salon Paradise begleitete – bei Speisen und Getränken vom The Hoxton Vienna und feinem KOCHONES Bier mit Haltung.

„Ich danke allen Partner:innen, Sponsoren, Künstler:innen und Gästen, die diese zehn Jahre möglich gemacht haben,“ so Martina Löwe zum Abschluss. „Loose Tie zeigt, was entstehen kann, wenn Engagement, Kreativität und Gemeinschaftsgeist aufeinandertreffen – nämlich echte Bewegung für die Männergesundheit in Österreich.“