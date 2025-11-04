fmk.at: Neue Homepage des Forum Mobilkommunikation online

Wien (OTS) -

Die neu gestaltete Website des Forum Mobilkommunikation bietet unter www.fmk.at – wie schon in den Jahren davor – umfassende Informationen rund um das Thema Mobilfunk. Der Fokus wurde auf die Lesefreundlichkeit für die einzelnen Dialoggruppen, die vom FMK angesprochen werden, gelegt.

Technische, rechtliche und gesundheitliche Aspekte des Mobilfunks werden verständlich aufbereitet und aktuelle Entwicklungen transparent dargestellt. Broschüren und Kurzvideos, die sich verschiedenen Themen widmen, können direkt abgerufen werden.

Technik einfach erklärt

Im Bereich „Alles rund um Mobilfunk“ erfahren Interessierte, wie Mobilfunknetze funktionieren, was 5G bedeutet und warum sich viele Mythen rund um Technik und Gesundheit nicht bestätigen. Ergänzend finden sich aktuelle Zahlen und Fakten zur Mobilfunkinfrastruktur sowie ein direkter Link zum österreichischen Senderkataster.

Recht verständlich erklärt und mit Fakten gegen Angstmache

Der Abschnitt „Recht verständlich formuliert“ richtet sich speziell an Gemeinden und Behörden. Er beantwortet praxisnah die wichtigsten rechtlichen Fragen zum Netzausbau und enthält den FMK-Leitfaden Senderbau – eine kompakte Informationsquelle zu allen relevanten Themen des Mobilfunknetzausbaus.

Unter „Fakten statt Angstmache“ werden wissenschaftlich fundierte Informationen zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen des Mobilfunks vermittelt. Neben technischen Grundlagen werden auch die aktuellen Erkenntnisse zu Personenschutz- und Vorsorgewerten dargestellt. Für Ärztinnen und Ärzte steht ein eigener Bereich mit medizinischen Fachinformationen zur Verfügung.

Grüne Evolution der Mobilfunktechnik

Ein besonderer Schwerpunkt der neuen Plattform liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Der Bereich „Mobilfunk ist nachhaltig“ zeigt, wie moderne Mobilfunknetze – insbesondere mit der Einführung von 5G – energieeffizienter und ressourcenschonender gebaut werden. Die Hauptseite dieses Themenbereichs, das „Info Center Nachhaltiger Mobilfunk“, ist direkt unter www.icnmf.at abrufbar. Dort finden sich detaillierte Informationen zur „grünen Evolution“ digitaler Technologien, nachhaltiger Beschaffung, Recycling sowie zu rechtlichen den Rahmenbedingungen und Berichtspflichten innerhalb der Branche.

Service für Medien und JournalistInnen

Im Pressecorner stehen aktuelle Presseaussendungen sowie ein Archiv der vergangenen Jahre zur Verfügung.