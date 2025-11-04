  • 04.11.2025, 11:10:02
„Akte Betrug“ über Abzocke bei Thermenwartungen und Führerscheinprüfungen im Visier der Behörden

Am 6. November um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das ORF-Investigativ-Magazin „Akte Betrug“ – präsentiert von Martin Ferdiny – berichtet am Donnerstag, dem 6. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON über folgende Themen:

Abzocke bei Thermenwartungen

Was auf den ersten Blick wie ein günstiges Angebot für eine Thermenwartung wirkt, entpuppt sich oft als reine Abzocke. Mit Beginn der Heizperiode wird wieder verstärkt für billige Thermenwartungen geworben. Im Internet und auf Flugblättern locken Firmen mit Pauschalpreisen ab 80 Euro. Doch diese Kampfpreise gibt es meist nur in der Werbung. Nach Abschluss der Arbeiten werden oft deutlich höhere Rechnungen präsentiert. „Akte Betrug“ macht den Test und versucht mit Unterstützung der Landesinnung der Wiener Installateure, unseriöse Firmen zu enttarnen.

Führerscheinprüfungen im Visier der Behörden

Die hohe Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen in Vorarlberg hatte nach Recherchen der „Vorarlberger Nachrichten“ (VN) für heftige öffentliche Diskussionen gesorgt. Denn wer 2024 in Vorarlberg bei der praktischen Fahrprüfung angetreten ist, hatte statistisch gesehen nur rund halb so gute Chancen zu bestehen wie beispielsweise in der Steiermark. Laut Recherchen der VN sollen Fahrprüfer bis zu 50.000 Euro jährlich mit Fahrprüfungen dazuverdient haben. Im Raum stand der Vorwurf, dass Prüfer Schülerinnen und Schüler absichtlich durchfallen ließen, um mit Mehrantritten Geld zu verdienen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen dazu allerdings bereits eingestellt. Die Frage, wie transparent Fahrprüfungen sind, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

