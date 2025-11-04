Edith Lachinger neu in der Geschäftsführung der Mavie Med Holding

Wien (OTS) -

Edith Lachinger ist seit Anfang November Teil der Geschäftsführung der Mavie Med Holding. Im dreiköpfigen Geschäftsführungsteam der Unternehmensgruppe neben CEO Martin Fuchs und CFO Reinhard Hagenhofer verantwortet sie künftig die Bereiche Human Resources und Recht. Ein weiteres erklärtes Ziel von Lachinger ist es, innovative Patienten-Versorgungsmodelle voranzutreiben, die der zunehmenden Ambulantisierung im Gesundheitswesen Rechnung tragen. „Ambulantisierung bedeutet nicht ‚entweder – oder‘, sondern ‚sowohl-als-auch‘: Sie ergänzt die stationäre Versorgung und schafft ein flexibles, patientenzentriertes Angebot. Wir wollen die erlebte Servicequalität weiter steigern, was auch mit zunehmender Ergänzung um digitale Lösungen künftig noch viel Potenzial bietet,“ erklärt Lachinger.

Die Juristin bringt umfassende Führungserfahrung sowie langjährige Expertise im Gesundheitswesen mit. Sie ist bereits seit mehr als zehn Jahren bei Mavie Med tätig und leitete über viele Jahre die Bereiche Recht, Compliance und Operative HR. In diesen Funktionen begleitete sie wesentliche Wachstums- und Integrationsschritte der Unternehmensgruppe. In den vergangenen zwei Jahren war sie zusätzlich Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums für Selbständige in Wien Margareten, einem Public-Private-Partnership Modell von Mavie Med und der SVS. Dort erzielte sie gemeinsam mit ihrem Team bedeutende Fortschritte in den Bereichen Innovation und Digitalisierung. Ebenfalls im Fokus stand ihr Engagement für Frauengesundheit und die Beteiligung am öffentlichen Diskurs zu diesem wichtigen medizinischen Themenspektrum.

„Edith Lachinger ist mit ihrer Expertise und ihrem Innovationsgeist seit Jahren eine wesentliche Stütze des Wachstumskurses von Mavie Med. Ihre Berufung in die Geschäftsführung der Mavie Med Holding stellt uns noch besser auf, um strategische Initiativen und das Angebot für unsere Patient:innen und Partner:innen weiterzuentwickeln und gleichzeitig auch unsere Position als attraktiver Arbeitgeber im Gesundheitswesen weiter auszubauen“ , freut sich Mavie Med CEO Martin Fuchs.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehört.