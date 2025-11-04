  • 04.11.2025, 11:03:02
FPÖ-Mühlberghuber: „Nullbesteuerung für österreichische, kinderreiche Familien“

Polen als Vorreiter in der Familienpolitik

Sankt Pölten (OTS) - 

„Polen geht einen grundvernünftigen und zukunftsträchtigen Weg in der Familienpolitik. Eltern (pro Elternteil bis 33.000 Euro Jahreseinkommen, Anm.) von mindestens zwei Kindern kommen laut Gesetzesentwurf ab 2026/27 in den Genuss einer Einkommenssteuerbefreiung. Laut Schätzungen des polnischen Präsidentenbüros steht so einer durchschnittlichen Familie rund 235 Euro monatlich mehr zur Verfügung“, erklärt FPÖ Niederösterreich Familiensprecher LAbg. Edith Mühlberghuber.

Die Regelung betrifft biologische, adoptive Eltern, Pflegeeltern und gesetzliche Vertreter. „Das wäre auch in Österreich jene Familien-Politik, die wir Freiheitliche uns vorstellen. Anstatt zwischen Mann und Frau zu differenzieren, muss man zwischen Eltern und kinderlosen Landsleuten unterscheiden und eben österreichische, kinderreiche Elternteile, entlasten bzw. belohnen, mit dem Ziel einer Steigerung der Geburtenrate“, schließt Edith Mühlberghuber.

