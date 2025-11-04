„Der Sagenjäger – Max Müller auf Spurensuche“ in der Salzburger Region Altenmarkt-Zauchensee in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Als „Der Sagenjäger“ begibt sich „Max Müller auf Spurensuche“, wenn am Sonntag, dem 9. November 2025, um 17.55 Uhr eine neue Folge der beliebten Reihe auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON steht. Schauspieler und „Rosenheim-Cop“ Max Müller sammelt diesmal in detektivischer Kleinarbeit Indizien und Beweise für den Wahrheitsgehalt der Geschichte vom „Teufelsbründljäger“ in der Region Altenmarkt-Zauchensee in Salzburg. In der nächsten Folge erforscht „Der Sagenjäger“ am 16. November in Kärnten „Wie Klagenfurt zu seinem Namen kam“.

Die Sage vom „Teufelsbründljäger“ handelt von einer jungen Sennerin, die sich auf einer Alm in einen charmanten Jäger verliebt. Eine leidenschaftliche Affäre entfacht – bis die Sennerin schwanger wird. Als sie ihren Liebsten auf die Hochzeit anspricht, geschieht das Unfassbare: Der Jäger offenbart sein wahres Gesicht – er ist der Teufel selbst – und verschwindet in den umliegenden Wäldern. Verzweifelt bittet die Sennerin ihren Bruder um Hilfe. Gemeinsam mit ein paar mutigen Freunden macht er sich auf, den Verführer zu stellen. Doch als sie ihn schließlich im Wald finden, verwandelt sich der Teufel vor ihren Augen in einen 20 Meter hohen Steinpilz.

Was steckt hinter diesen seltsamen Verwandlungen? Um Antworten zu finden, begibt sich Max Müller in die Region Altenmarkt-Zauchensee. Dort trifft er Peter Listberger vom Verein „Salzburger Volkskultur“, von dem er interessante Auskünfte über das Perchten-Brauchtum vor Ort erhält. Franz Walchhofer, Kustos im Heimatmuseum Altenmarkt, sowie Sennerin Johanna Schnell und Almwirtin Verena Scheffer liefern ebenfalls wichtige Erkenntnisse, die dem „Sagenjäger“ helfen, dieser besonders rätselhaften Salzburger Sage auf den Grund zu gehen. Max Müller befragt auch noch Kräuterpädagogin sowie Pilzexpertin Silvia Lechner und erfährt Wissenswertes über mögliche symbolische Hintergründe. Schließlich wird der „Sagenjäger“ von Jäger Willi Hutter an den sagenumwobenen Originalschauplatz geführt – dorthin, wo einst das „Teufelsbründl“ geflossen sein soll. Doch was er dort erfährt, stellt alle bisherigen Erkenntnisse völlig auf den Kopf.