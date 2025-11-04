- 04.11.2025, 10:52:02
Aviso Pressekonferenz Gewerkschaft vida: „Alarm vor Spitalsgipfel: Jetzt der Versorgungskrise entgegensteuern!“
Gewerkschaft vida fordert Ende der Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich
Anlässlich des Spitalsgipfels der Landesgesundheitsreferent:innen und der Gesundheitsministerin am Freitag fordert die Gewerkschaft vida ein Ende des Sparkurses im Gesundheitsbereich.
Datum: Donnerstag, 6. November 2025, 9:30 Uhr
Ort: Riverbox im ÖGB-Haus „Catamaran“, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Am Podium:
Olivia Janisch, Stv. Vorsitzende Gewerkschaft vida & vida-Bundesfrauenvorsitzende
Harald Steer, Gesundheitssprecher der vida Wien & Konzernbetriebsratsvorsitzender VAMED
Einsparungen im Gesundheitswesen verschlechtern die Versorgung in heimischen Krankenhäusern nachhaltig, erhöhen den Druck auf die Beschäftigten – und gefährden Leben. Anlässlich des Spitalsgipfels am Freitag, 7. November, appelliert die Gewerkschaft vida an die Landesregierung in Wien: Anstatt weiterer Kürzungen braucht es endlich massive Investitionen in das Gesundheitswesen. Das betrifft einerseits die Personalausstattung und andererseits die Qualitätskriterien für Krankenhäuser.
Immer häufiger erreichen vida-Gewerkschafter:innen und Betriebsrät:innen Hilferufe aus den Belegschaften. Denn jede Kürzung trifft Patient:innen und Beschäftigte direkt. Als Sprachrohr für die Beschäftigten in Privatkrankenanstalten und Ordensspitälern trägt die Gewerkschaft ihre Sorgen und Forderungen nach außen.
Die vida-Forderungen im Überblick:
Schluss mit der gefährlichen Einsparungspolitik im Krankenhaus- und Gesundheitssystem
Verbindlicher Personalschlüssel in Spitälern
Anonymes „Whistleblower“-System für Gefährdungsmeldungen zur Einhaltung von Qualitätsstandards
Die Pressekonferenz kann auch per Livestream verfolgt werden:
https://www.youtube.com/live/wePouzBS8zE
Um Anmeldung unter presse@vida.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Gewerkschaft vida / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 664 6145752
E-Mail: presse@vida.at
