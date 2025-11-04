  • 04.11.2025, 10:27:33
Public Interest erweitert Senior-Expertise: Marcus Grausam neu im Team

Marcus Grausam im Beratungsgespräch
Wien (OTS) - 

Public Interest Consultants verstärkt sein Beraterteam mit Marcus Grausam, der ab sofort als Senior Advisor für das Unternehmen tätig ist. Der ehemalige CEO von A1 Telekom Austria bringt jahrzehntelange Managementerfahrung mit.

Mit dieser Verstärkung baut Public Interest seine Marktposition weiter aus. Die Agentur begleitet rund 100 Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte - darunter mehr als 60 Prozent der ATX-Unternehmen - in Fragen von Positionierung, Public Affairs und Medien.

Seit 2001 in leitenden Funktionen bei A1 tätig, führte Marcus Grausam das Unternehmen von 2018 bis 2023 als CEO durch eine Phase tiefgreifender Transformation – und prägte dabei entscheidend den Ausbau der Netzinfrastruktur.

„Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in Digitalisierung und strategischer Transformation bei Public Interest einzubringen. Kommunikation ist ein zentraler Erfolgsfaktor für jeden Entscheider - gerade in Zeiten des Wandels“, sagt Marcus Grausam.

Bernhard Nagiller, Managing Partner: „Mit Marcus Grausam gewinnen wir eine Persönlichkeit, die den digitalen Wandel Österreichs wie kaum ein anderer mitgestaltet hat. Seine Erfahrung und strategischer Zugang sind eine wertvolle Bereicherung für unsere Klienten.“

Gregor Schönstein, Managing Partner: „Public Interest und Marcus verbindet seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft. Mit seiner Erfahrung stärkt er unsere Fähigkeit, Unternehmen in technologisch geprägten Branchen strategisch zu positionieren.“

Mit diesem Schritt setzt Public Interest seinen deutlichen Wachstumskurs fort und verbreitert das Unternehmen um Persönlichkeiten mit herausragender Erfahrung und exzellenter Reputation.

Rückfragen & Kontakt

Public Interest Consultants GmbH
Ursula Wobornik
Telefon: 0043(0)19076600102
E-Mail: office@publicinterest.cc

