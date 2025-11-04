ASFINAG: Heute Verkaufsstart für neue Digitale Vignette 2026

Wien (OTS) -

Die neue Digitale Vignette 2026 ist ab heute erhältlich: Ab 4. November 2025 ist diese im ASFINAG Mautshop und in der kostenlosen ASFINAG-App für das kommende Jahr erhältlich. Darüber hinaus wird es die Digitale Vignette auch bei den sechs Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie an Tankstellen und Trafiken geben.

Aber Achtung: Die neue Digitale Jahres-Vignette 2026, auch wenn sie bereits heute schon gekauft wird, ist erst ab dem 1. Dezember 2025 gültig. „Die Vorteile der Digitalen Vignette liegen auf der Hand und sind bei unseren Kundinnen und Kunden angekommen. Der Beweis dafür: Mehr als 75 Prozent aller Jahres-Vignetten sind bereits digital. Ab heute haben also alle die Möglichkeit, sich rechtzeitig eine Digitale Vignette zu besorgen“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Wichtig dabei: Kundinnen und Kunden müssen bis spätestens 13. November online eine Digitale Jahres-Vignette erwerben, um sicherzugehen, dass diese auch ab 1. Dezember 2025 gültig ist. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen. Denn: Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kundinnen und Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – die Digitale Vignette ist deshalb erst 18 Tage nach dem Kauf gültig.

Sofortige Gültigkeit bei 1- und 10-Tages-Vignetten

Optimaler ist mittlerweile das Angebot bei den Kurzzeit-Vignetten: Sofort gültig sind selbst bei Online-Kauf die 1-Tages- und 10-Tages-Vignette.

Neue Preise bei Vignetten 2026

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Vignettentarife in diesem Jahr wieder an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und für 2026 um 2,9 Prozent angehoben. Somit wird die Pkw-Jahres-Vignette im kommenden Jahr 106,80 Euro kosten.

Die Preise im Überblick:

Jahres-Vignette Pkw 106,80 EUR

2-Monats-Vignette Pkw 32,00 EUR

10-Tages-Vignette Pkw 12,80 EUR

1-Tages-Vignette Pkw 9,60 EUR

Vorsicht beim Online-Kauf der Vignetten – nur im ASFINAG Mautshop ohne Mehrkosten einkaufen

Die ASFINAG empfiehlt, ausschließlich im ASFINAG Mautshop online die Digitale Vignette zu kaufen. Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die auf den Vignettenpreis Aufschläge an die Kundinnen und Kunden verrechnen. Diese Verkäufer sind nicht autorisiert – deswegen appelliert die ASFINAG, ausschließlich im ASFINAG-Mautshop oder über autorisierte Online-Vertriebspartner wie etwa ADAC, Autopay und Tolltickets und nicht über andere Websites die Vignette zu erstehen.