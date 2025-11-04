ARBÖ: Digitale Vignette 2026 erhältlich

Wien (OTS) -

Ab heute kann die digitale Autobahnvignette für das Jahr 2026 erworben werden. Die digitale Variante bietet im Vergleich zur Klebevignette einige Vorteile und erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Sie ist an das Kennzeichen gebunden und somit für Wechselkennzeichen-Nutzerinnen und -nutzer praktikabler. Auch das lästige Aufkleben und Abschaben fällt bei der digitalen Variante weg, weshalb sich schon rund 65 Prozent der ARBÖ-Mitglieder für diese Form der Vignette entscheiden. Ab sofort kann die digitale Vignette für das Jahr 2026 ganz einfach in einem der 90 ARBÖ-Prüfzentren österreichweit bezogen werden.

Die digitale Jahresvignette 2026 ist ab 1. Dezember 2025 gültig. Die Bestellbestätigung, auf welcher das Kennzeichen angeführt ist, muss bis zum Ende des Verwendungszeitraumes aufbewahrt werden, eine Mitführpflicht im Kraftfahrzeug besteht allerdings nicht.

ARBÖ-Mitglieder haben einen klaren Vorteil: Bei Erwerb der neuen Vignette in einem der österreichweit 90 Prüfzentren bis 31. Dezember 2025 erhalten sie einen Liter Scheibenklar gratis dazu.

Die Tarife für 2026 im Überblick:

Neue Tarife 2026 für Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t TzGM):

1-Tages-Vignette: EUR 9,60,-

10-Tages-Vignette: EUR 12,80,-

2-Monats-Vignette: EUR 32,00,-

Jahresvignette: EUR 106,80,-

Neue Tarife 2026 für Motorräder (einspurige Kfz):

1-Tages-Vignette: EUR 3,80,-

10-Tages-Vignette: EUR 5,10,-

2-Monats-Vignette: EUR 12,80,-

Jahresvignette: EUR 42,70,-

Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Wer ohne eine gültige Vignette erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu leisten. Gültig ist die neue Vignette ab 1. Dezember 2025 und sie läuft am 31. Jänner 2027 ab. Die Jahresvignette für das Jahr 2025 behält noch bis 31. Jänner 2026 ihre Gültigkeit.