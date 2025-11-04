Winterstories: Die coole Variante unter Wiens Wintermärkten

Wien (OTS) -

13.11.-31.12.2025 WINTERSTORIES @ SCHWARZENBERGPLATZ!

Wintermarkt/Adventmarkt "Neu" gedacht - “NOT the same procedure as every year!”

OPEN AIR oder BEHEIZTES ZELT? Du entscheidest! Die Winterstories setzen neue Maßstäbe, bei uns wird die stillste Zeit des Jahres höchst lebendig - ein beheiztes Zelt mit Discosounds und coolen Vibes von unseren DJ`s , regelmäßige live Acts & 10 Food-Pavillions gemischt mit Food Trucks bringen Euch feinste Speisen aus aller Welt rund um Weihnachten & natürlich gibt´s auch Punsch & Hot Cocktail Variationen vom aller Feinsten!

Die PUNSCH-HAPPY-HOUR von Montag-Freitag in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr macht die WINTERSTORIES zum Treffpunkt für all jene, die eine ungezwungene, coole Art des Advents erleben wollen, mit Freunden & KollegInnen ein paar schöne Stunden mit feinstem Essen und Drinks verbringen wollen! EINTRITT NATÜRLICH FREI!

Winterstories Punsch-Opening mit 2€ Punsch Welcome Aktion

DIE WINTERSTORIES laden zum 2 € PUNSCHOPENING am 13 11 25, ab 1500 Uhr. "no procedure like every year!" ist das Motto der Winterstories am Schwarzenbergplatz. Zum OPENING servieren unsere Gastronomen am 13 11 25 von 1500 Uhr bis 1800 Uhr Punsch um 2€. Ein beheiztes Zelt im Disco/Jungle style, Musik aus den 70ern bis 90ern, 10 Top Gastronomen mit Food von Wien über Mexico bis nach Indien sorgen für kulinarische Genüsse, kreative Punschvariationen und Hotcocktails für erwärmende Getränkemomente. Punsch - Happy Hour: jeweils Montag bis Donnerstag von 1400 Uhr bis 1700 Uhr. Die Winterstories sind täglich von 1100 Uhr bis 2200 Uhr geöffnet.

Datum: 13.11.2025 - 13.11.2025

Art: Allgemeine Termine

Ort: Schwarzenbergplatz/Hochstrahlbrunnen

